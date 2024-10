Passagier stapt A330 uit en overlijdt

Een passagier die afgelopen maandag een Airbus A330 van Lion Air via de trap verliet, overleefde de val die ze daarbij maakte niet.

Het toestel, registratie PK-LEH, vertrok 15:05 uur lokale tijd vanuit het Indonesische Surabaya in de richting van Medina Prince Mohammed bin Abdulaziz International Airport, Saudi-Arabië. Via de Golf van Bengalen, Sri Lanka, het zuiden van India en de Arabische Zee vloog de A330 het Midden-Oosten binnen. Na een vlucht van tien uur en vijftien minuten landde de machine op het eindpunt. Vervolgens taxiede het vliegtuig naar het platform ten noorden van de terminal van de luchthaven waar de passagiers het via een trap konden verlaten. بيان من #المركز_الوطني_لسلامة_النقل بشأن واقعة لطائرة شركة "ليون إير" بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة. pic.twitter.com/o7QSzlqDNS — المركز الوطني لسلامة النقل (@NTSC_KSA) October 29, 2024

Passagier raakt gewond en overlijdt

Bij het uitstappen via de trap kwam een vrouwelijke passagier door een nog onbekende reden ten val. ‘De eerste informatie gaf aan dat een passagier van de trap viel bij het uitstappen van het vliegtuig’, aldus de National Transport Safety Center (NTSC) bij The Siasat Daily. Ze raakte ernstig gewond en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek de vrouw aan haar verwondingen te zijn overleden. De NTSC stuurde vervolgens onderzoekers naar de luchthaven om de oorzaak van de val te achterhalen, evenals de omstandigheden te identificeren en aanbevelingen te doen in samenwerking met de autoriteiten.

A330 aan de grond

Volgens gegevens van Flightradar24 is de A330 sinds de vlucht uit Indonesië niet meer operationeel geweest. Over de terugvlucht naar Surabaya die afgelopen dinsdag lokale tijd op de planning stond, vlucht JT75, is niets bekend.