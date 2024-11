Armenië koopt Russische straaljagers buiten Rusland

Armenië wil in India Russische straaljagers aanschaffen. De omweg is nodig omdat producent Sukhoi in Rusland de toestellen niet kan leveren.

Het Armeense Ministerie van Defensie zou volgens het luchtvaartplatform Avions Legendaires onderhandelingen zijn begonnen met de Indiase vliegtuigfabrikant HAL voor de aanschaf van acht tot twaalf lokaal geproduceerde Su-30MKI Flanker-H gevechtsvliegtuigen. Daarnaast is Armenië van plan de bestelling voor acht extra Su-30SM Flanker-C’s in Rusland te annuleren. Er wordt op dat dossier al vijf jaar geen voortgang geboekt. De huidige Armeense gevechtsvloot bestaat uit vier Sukhoi Su-30SM Flanker-C’s, die nieuw werden ontvangen in het voorjaar van 2019, en ongeveer vijftien oudere Su-25K Frogfoots. Enkele weken na ontvangst van de nieuwe toestellen plaatste Armenië een extra bestelling voor acht Su-30SM’s. Hoewel deze voor zeventig procent van het contractbedrag zijn betaald, is er tot nu toe geen enkel vliegtuig geleverd. De reden hiervoor is eenvoudig: Sukhoi heeft deze toestellen niet geproduceerd. De enige Su-30’s die recentelijk uit de fabrieken zijn gekomen, waren bestemd voor de behoeften van Rusland zelf.

Niet alleen de levering van de Su-30 is een probleem. Ook de levering van het meest geavanceerde vliegtuig van de Russische vliegtuigbouwer, de Su-57, blijft achter. Onder andere door sancties komt Sukhoi lastig aan belangrijke onderdelen voor het toestel.