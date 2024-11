Enorme kapitaalinjectie voor luchtvaart in Brazilië

Brazilië gaat grootscheeps investeren in zijn luchtvaartsector. De regering kondigt het grootste luchthaveninvesteringsprogramma in de geschiedenis van het land aan.

Brazilië gaat grote investeringen doen in de regionale luchtvaart. Het plan omvat specifiek de modernisering en bouw van 130 luchthavens in de komende vijf jaar, aldus Silvio Costa Filho, minister van Havens en Luchthavens, in een interview met de tv-zender CNN. Door deze investeringen moeten plaatsen in het immense land beter met elkaar verbonden worden.

Met een oppervlakte van ongeveer 8,5 miljoen vierkante kilometer is Brazilië het vijfde grootste land ter wereld. Met een bevolking van ongeveer 211 miljoen behoort het tot de belangrijkste luchtvaartmarkten. Het land is inmiddels uitgegroeid tot de vierde grootste binnenlandse luchtvaartmarkt ter wereld. Alleen al tot juli werden 44 miljoen passagiers op binnenlandse vluchten vervoerd.

Belangrijk voor de regionale economie

De ontwikkeling van de regionale luchtvaart is niet alleen belangrijk voor de regionale economie, maar ook voor de medische zorg, aldus de minister. Volgens Costa Filho zijn er alleen al in de staat Amazonas tien regionale luchthavens te weinig. Vooral voor de toegang tot medische zorg die lokaal niet geboden wordt kan dit problematisch zijn. Er zal ook aanzienlijk worden geïnvesteerd in de luchthavens van de twee grootste stedelijke regio’s van Brazilië, São Paulo en Rio de Janeiro.