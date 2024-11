Russische vliegtuigbouwer werkt aan concurrentiepositie

Tupolev timmert hard aan de weg om de Tu-214 efficiënter te maken. Het is daarom de bedoeling dat het toestel flink lichter wordt. De vliegtuigbouwer kijkt onder andere naar het onderstel en nieuwe materialen.

In de nadagen van de Soviet-Unie verscheen voorganger Tupolev Tu-204 op de markt. Na zestien jaar sloeg de vliegtuigbouwer uit Moskou erin een antwoord op de Boeing 737 en Airbus A320 te produceren. Middenin de economische crisis die Rusland in de jaren ‘90 in haar greep hield, kwam Tupolev met een opvolger: de Tu-214. Deze had een hoger startgewicht, aangepaste deuren en een nog robuuster landingsgestel. Alhoewel de machine vooralsnog van de band rolt, gaat dat in heel kleine aantallen. Tupolev produceert jaarlijks zo’n twee Tu-214’s, bestemd voor privégebruik of het Kremlin.

De invasie van Oekraïne luidt een nieuw leven in voor de Tupolev. De Russische overheid zet tegenwoordig in op de ontwikkeling van eigen vliegtuigen als reactie op de westerse sancties. Tupolev moet, zo snel als mogelijk, minstens tien machines per jaar produceren. Als het aan de fabrikant zelf ligt, komt het cumulatief tegen 2030 op 130 te liggen. De grootste bestelling komt van de Russische budgetvlieger S7, die heeft een order van honderd exemplaren. Ook Aeroflot bestelde bij Tupolev maar die heeft haar bestelling inmiddels omgezet naar veertig Jakovlev MS-21’s.

Op dieet

Om het toestel economischer te maken, gaat de Tu-214 op dieet. Daarvoor investeert het staatsluchtvaartconsortium United Aircraft Corporation (UAC) aanzienlijk. Speciaal voor de nieuwe kroonprinses het de fabrikant, zet UAC een innovatiecentrum op. Dat bestaat uit 12 tot 25 experts die zich gaan richten op het vergroten van het bereik en het efficiënter produceren van het vliegtuig. Daaronder valt het gebruik van lichtere materialen en een lichter onderstel. Het onderstel is op dit moment relatief zwaar omdat het erg robuust moet zijn voor landingen op zachtere ondergrond; iets wat goed van pas komt in het uitgestrekte Rusland. Momenteel worden er nog steeds medewerkers gerekruteerd voor het nieuwe Innovation Design Center (IDC) die bereid zijn om nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van vliegtuigbouw aan te bieden’, aldus Tupolev-topman Konstantin Timofeev volgens aerotelegraph.com.