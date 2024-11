Schiphol wil geen 747’s meer

Afgelopen week kwam luchthaven Schiphol met duur nieuws. De luchthaven verhoogt de havengelden de komende jaren met 37 procent. ‘Duurdere tickets zijn onvermijdelijk.’

Schiphol verhoogt de tarieven als gevolg van grote bouwplannen van de luchthaven. Zo trekt het vliegveld zes miljard euro uit om onder andere achterstallig onderhoud aan te pakken. Het is niet zo dat dát alleen maar verkeerd valt bij de luchtvaartmaatschappijen. Met de lekkende daken, niet-werkende roltrappen en ongedierte, waarvan volgens De Telegraaf sprake is, begint Schiphol achterop te raken. Maar die zes miljard moet wel ergens vandaan komen. Daarom rekent de luchthaven die kosten door aan de maatschappijen en gaan zij, per jaar, een kleine anderhalf miljard euro extra aan havengelden betalen. De airlines rekenen op hun beurt de prijs dan weer door aan de reiziger. Volgens easyJet wordt daarmee vooral de middenklasse het hardst geraakt.

Zelf zegt de luchthaven dat de stijging neerkomt op vijftien euro per vertrekkende passagier. KLM is het daar echter niet mee eens en waarschuwt voor de verzwakking van Schiphol als verkeersknooppunt. ‘Schiphol wentelt tegenvallers af op de reiziger. Duurdere tickets zijn onvermijdelijk. Dat is onverstandig, omdat de luchthaven daarmee haar eigen positie als internationaal knooppunt ondergraaft en kwetsbaar maakt. Met alle risico’s van dien voor de hubfunctie, de verbondenheid van Nederland en onze economie’, aldus KLM-CEO Marjan Rintel.

747 niet langer welkom

Op dit moment beschikt de luchthaven over een eigen vermogen van 3,4 miljard per 30 juni. Om die kas te spekken gaat Schiphol niet alleen de havengelden voor commerciële luchtvaartmaatschappij verhogen, ook de privé-industrie voelt de krapte. Privéjets gaan 214 procent meer betalen dan voorheen. Ook de airlines die nog vliegen met oudere en lawaaiigere toestellen moeten eraan geloven. Een stijging van de tarieven voor inefficiëntere vliegtuigen betekent dat de iconische Boeing 747 niet vaak meer te spotten zal zijn op de Nederlandse luchthaven. ‘Daarmee willen we stimuleren dat luchtvaartmaatschappijen als het Amerikaanse Delta hun stilste toestellen richting Schiphol sturen. Dat is vaak eenvoudig in te passen. We omarmen de vracht, maar niet als deze met een Boeing 747 komt’, aldus Robert Carsouw, financieel directeur van Schiphol.