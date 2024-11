Schot in de zaak voor staking Boeing

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is eruit met de vakbonden. Na een maandenlange staking bereikten de twee partijen een overeenkomst. De vakbonden presenteren het plan maandag aan de werknemers.

De ruim 33.000 werknemers aan de Amerikaanse westkust zijn al zeven weken aan het staken. Boeing deed reeds twee eerdere voorstellen maar werknemers gingen met beide niet akkoord. Het nieuwste aanbod bevat onder andere een loonsverhoging van 38 procent over een periode van vier jaar en een hogere tekenbonus.‘Tijdens elke onderhandeling en elke staking komt er een moment waarop we alles hebben gedaan wat we kunnen door te onderhandelen en door onze arbeid te stil te leggen. We zijn nu op een punt gekomen waarin een toekomstig aanbod minder kan zijn’, aldus de vakbond die het aanbod goedkeurde.

Goed nieuws

Een nieuwe CAO is goed nieuws voor de nieuwe topman van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. CEO Kelly Ortberg zegt hard te werken aan een verbeterde cultuur binnen het bedrijf. Zo hoopt hij het tij te keren voor Boeing, dat wordt bekritiseerd om de recente problemen omtrent veiligheid en kwaliteit van toestellen. Tevens komt de overeenkomst op een goed moment. Het sluit namelijk aan bij de recente berichten van Boeing. Zo gaf de vliegtuigbouwer afgelopen week aan ruim 25 miljard euro op te willen halen om de gehavende financiële status te repareren. Hiervoor is een groot aandelenaanbod geplaatst.

Echter, het is niet nog zeker dat de stakende werknemers wel akkoord gaan met de nieuwe overeenkomst. De stakers eisten namelijk een loonsverhoging van 40 procent en daarbij de terugkeer van een voormalig pensioen-overeenkomst. De vorige offers, waarbij een 25 en een 35 procent loonsverhoging gemoeid waren, werden respectievelijk door 95 en 64 procent van de werkers weggestemd. Uit onderzoek van Reuters Persbureau blijkt dat verschillende werknemers enkele redenen hebben om zowel voor als tegen het aanbod te stemmen. De één vindt het ‘zo goed als hetgeen waarnaar wij vroegen’ en is tevreden. De ander zegt dat hij méér hoort te krijgen en gaat tegenstemmen. Wel gaf hij aan terug te keren naar zijn werk als de meerderheid akkoord gaat. Het antwoord komt maandag.