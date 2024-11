Nieuwe route voor luchthaven vlak over Nederlandse grens

Sinds afgelopen donderdag verbindt airBaltic Düsseldorf Airport met de luchthaven van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen.

De Airbus A220, registratie YL-CSK, met vliegnummer BT931, steeg 07:10 uur lokale tijd één minuut te vroeg op vanuit de Litouwse stad en arriveerde na een vlucht van bijna twee uur in Düsseldorf. De terugvlucht, de BT932, ving 9:05 uur aan. De A220 keerde na precies dezelfde vluchtduur als de heenreis om stipt 12:00 uur terug in Vilnius. AirBaltic voert deze vlucht op maandag en donderdag met haar A220 uit. Today, we celebrate the start of our winter season in Vilnius @LTairports with two new routes! 🇱🇹 Now connecting you to Dusseldorf, Germany, and Oslo Torp, Norway, we continue to expand for Lithuanian travelers. With 14 routes from Vilnius this winter and more on the horizon,… pic.twitter.com/B6XcesAQXR — airBaltic (@airBaltic) October 31, 2024

Bijdrage aan samenwerking

Aan boord van het toestel zaten vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappij. In Düsseldorf vierden zij de nieuwe route. ‘Düsseldorf is een van de belangrijkste economische centra van Duitsland, dus een directe verbinding tussen Vilnius en deze stad zal aanzienlijk bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen de twee landen’, aldus Tomas Zitikis, hoofd van de afdeling Routeontwikkeling bij Lithuanian Airports, in een verklaring.

Nog een route vanuit Vilnius

Behalve de route naar Düsseldorf startte airBaltic afgelopen donderdag ook met vluchten vanuit Vilnius naar Oslo. Net zoals bij de Duitse stad voert de luchtvaartmaatschappij deze route twee keer per week uit. ‘De nieuwe bestemmingen naar Düsseldorf en Oslo Torp zullen inspelen op de reismogelijkheden van verschillende klanten, waaronder stedentrips, natuurverkenning en zakenreizen’, zegt Thomas Ramdahl, SVP Network Management bij airBaltic. Daarnaast is airBaltic van plan haar zomernetwerk vanuit de hoofdstad van Litouwen uit te breiden. De luchtvaartmaatschappij heeft plannen Chisianu (Moldavië), Ibiza (Spanje), Praag (Tsjechië), Rhodos (Griekenland), Tirana (Albanië), Tel Aviv (Israël) en Valencia (Spanje) in haar zomernetwerk op te nemen.