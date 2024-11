777-passagier overleden bij gate

Een vrouwelijke reiziger bleek na de landing van een Qatar Airways Boeing 777-200 op Dalles Forth Worth International Airport te zijn overleden.

Het vliegtuig, registratie A7-BBB, steeg afgelopen donderdagnacht 01:50 uur lokale tijd met vliegnummer QR731 op vanuit Doha Hamad International Airport. Via Saudi-Arabië en Egypte vloog het richting het zuiden van Europa. Nadat Frankrijk gepasseerd was, maakte de 777 zich op voor de Atlantische oversteek. Na een vlucht van bijna zestien uur landde de machine op haar bestemming. Terwijl het soms voorkomt dat een passagier tijdens een vlucht medische hulp nodig heeft of sterft, zou deze uit Garland (een stad in de Verenigde Staten) afkomstige passagier, aan het einde van de vlucht zijn overleden. De oorzaak is echter nog niet bekend.

Doodverklaard bij de gate

Om 09:39 uur arriveerde de 777 in Dallas. Zes minuten later is de passagier doodverklaard. Het Tarrant County Medical Examiner’s Office, een website van de lijkschouwer, stelt dat de exacte plaats van overlijden gate 11 bij terminal D is. Nadat het toestel tot stilstand gekomen was, haastte medisch personeel zich naar de 777, vertelt een woordvoerder van het vliegveld aan de Forth Worth Star-Telegram. De zegsman zegt dat het cabinepersoneel van Qatar Airways meer informatie over het overlijden zou moeten kunnen verschaffen.

Geen gevolgen voor terugvlucht

Ondanks het medische noodgeval vertrok de 777 voor de terugvlucht naar Doha op tijd. Het toestel steeg zeven minuten na de aanvankelijke vertrektijd op. Na een vlucht van dertien uur en dertig minuten landde het in de hoofdstad van Qatar.