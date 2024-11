Gebonk uit vrachtruim 777

Een Boeing 777-300 van American Airlines keerde afgelopen donderdagavond terug naar Buenos Aires (hoofdstad van Argentinië), omdat de cabin crew een vreemd geluid in het vrachtruim hoorde.

Het vliegtuig, registratie N717AN, maakte zich op voor een vlucht vanuit Buenos Aires in de richting van New York John F. Kennedy. Het steeg om 21:15 uur lokale tijd op in westelijke richting en draaide al snel richting het noordoosten. Toen de 777 zich boven de Argentijnse provincie Cordoba bevond, hoorde het cabinepersoneel gebonk vanuit het vrachtruim. Passagiers laten aan Mundo Deportivo weten dat de geluiden als ‘knallen’ klonken. Omdat zich mogelijk een noodsituatie aan boord zou kunnen voordoen, besloten de piloten terug te keren in de richting van de luchthaven van vertrek. https://twitter.com/aviationbrk/status/1852348981616984226

Politie-eenheid wacht 777 op

Na iets meer dan twee uur arriveerde de 777 veilig in Buenos Aires. De machine taxiede naar het platform waar een gewapende politie-eenheid zich verzameld had. Op een video die door een passagier gemaakt is, is te zien dat de eenheid het vrachtruim bestormde. Zij ging op zoek naar een indicatie voor het vreemde geluid. Hoewel een grondige inspectie plaatsvond, kon de politie-eenheid de herkomst van het geluid niet achterhalen. ‘Constateringen van een persoon in het vrachtruim zijn niet accuraat’, aldus een woordvoerder van American Airlines bij AV Herald. ‘Na een grondige zoektocht werd vastgesteld dat er geen probleem was.’

Na twee uur stond de 777 weer aan de grond nadat gebonk uit het vrachtruim klonk © Flightradar24.com

Vlucht vindt dag later plaats

De luchtvaartmaatschappij laat weten tijdens het onderzoek met de autoriteiten in contact te blijven staan. De vlucht werd voor die dag uiteindelijk geannuleerd. Een dag later vloog de 777 alsnog in de richting van New York F. Kennedy waar het met iets minder dan 24 uur vertraging arriveerde.