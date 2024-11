Leegloop Schiphol gevreesd: ‘Één en één is twee’

Doordat Schiphol als gevolg van de verhoogde luchthavengelden de op een na duurste luchthaven van Europa wordt, vreest Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN, dat luchtvaartmaatschappijen (en reizigers) vertrekken.

Schiphol is van plan de havengelden met 41 procent te verhogen om investeringen tot 2029 te kunnen bekostigen. De verhoging komt boven op de belastingen die vanuit de Nederlandse overheid en de Europese Unie geheven worden. Het prijskaartje komt hoe dan ook bij de luchtvaartmaatschappijen te liggen. Zij hebben echter geen vast contract met Schiphol, waardoor het mogelijk is abrupt op te stappen. ‘Als een extreem verhoogde luchthavenbelasting er nog bijkomt, is één en één twee. Er wordt dan door verschillende maatschappijen niet meer gevlogen op Amsterdam. Ze kiezen voor Brussel, misschien zelfs voor Parijs’, aldus Fruitema bij RTL Z.

Duurdere vliegtickets

De maatschappijen rekenen de kosten naar alle waarschijnlijkheid door aan de reiziger. Vliegtickets worden per passagier zestien euro duurder. Fruitema denkt dat mensen Schiphol gaan omzeilen en de voorkeur geven aan goedkopere luchthavens over de grens. Vandaag de dag reist al een groot deel via Belgische en Duitse vliegvelden. ‘Consumenten zullen dan ook uit zichzelf uitwijken naar goedkopere alternatieven zoals Düsseldorf en Brussel’, stelt de voorzitter van BARIN.

Mogelijk vervolgstappen

Hoewel de verhogingen pas vanaf april volgend jaar ingaan, kijkt BARIN nu al naar de gevolgen. Waar nodig worden vervolgstappen genomen. ‘We zullen voor eind november analyseren of we bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt, red.) in beroep moeten gaan’, zegt hij. In 2022 gingen luchtvaartmaatschappijen ook al in beroep tegen een verhoging van de havengelden op Schiphol. Toen oordeelde de ACM dat het vliegveld in haar recht stond.

Transavia

‘We hebben onderbouwde argumenten aangedragen bij Schiphol in onze zienswijze tijdens het zogeheten consultatieproces voor luchtvaartmaatschappijen maar net als voorgaande keren lijkt het erop dat daar inhoudelijk niet iets materieels mee gebeurt. Het hebben van een consultatieproces lijkt daarmee voor Transavia zijn doel te missen’, reageert Marcel de Nooijer, CEO van Transavia, op LinkedIn. ‘De hoogte van de nieuwe tariefstijgingen in de nacht zijn buiten elke redelijkheid. Het landen in de nacht wordt nu vele malen duurder dan in de voorgaande tariefperiode terwijl Transavia juist de nieuwste stillere vliegtuigen wil gebruiken en vliegen toegankelijk wil houden. Dat raakt een home-based carrier als Transavia hard, terwijl juist wordt ingezet op vlootvernieuwing. Dat zou beloond en aangemoedigd moeten worden in plaats van worden bestraft.’