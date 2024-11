Twee KLM-passagiers na twee jaar in hun recht

Twee KLM-passagiers krijgen twee jaar na dato alsnog een compensatie naar aanleiding van een vertraging.

In oktober 2022 vlogen zij vanuit het Noorse Stavanger in de richting van Schiphol. Op de Amsterdamse luchthaven zouden zij hun vervolgvlucht nemen. Echter, voordat het KLM-vliegtuig vanuit de Noorse stad vertrok, bevond het cabinepersoneel één passagier dusdanig dronken, dat die vlak voor take-off van de vlucht verwijderd werd. Deze ingreep zorgde uiteindelijk voor vertraging waardoor de twee reizigers op Schiphol hun vervolgvlucht misten. Als gevolg hiervan eisten zij van KLM een compensatie.

Eerste pogingen mislukt

De luchtvaartmaatschappij wees de eis echter af, omdat de vertraging te wijten was aan ‘uitzonderlijke omstandigheden’. De Conciliatieraad in Ullensaker, een gemeente ten noordoosten van de Noorse hoofdstad Oslo, sprak KLM januari dit jaar eveneens vrij. De twee reizigers lieten het er niet bij zitten en besloten de maatschappij aan te klagen.

Alsnog een compensatie

Zij droegen tijdens de rechtszaak het argument aan dat zij enkele uren voor vertrek de reiziger al hadden zien drinken. De persoon in kwestie zou toen al een dronken indruk hebben achtergelaten. Desondanks mocht de passagier aan boord. Omdat er nu naar verluidt bewijzen zijn dat de reiziger reeds beschonken was, is de rechtbank Romerike and Glåmdal volgens E24 van mening dat KLM voor boarding de persoon al had moeten opmerken en hem de toegang tot het vliegtuig had moeten ontzeggen. Hierdoor had vertraging voorkomen kunnen worden. Uiteindelijk gaf de rechtbank de twee gelijk waardoor zij een schadevergoeding van 1.200 euro ontvangen. Bovendien zijn de juridische kosten voor rekening van KLM.