737 vliegt uren op drie kilometer hoogte

Een Boeing 737 MAX-gezagvoerder van Flair Airlines raakte gewond nadat het toestel te maken kreeg met een vogelaanvaring.

Het vliegtuig, registratie C-FLKO, steeg 24 oktober 13:45 uur lokale tijd op voor een binnenlandse vlucht vanuit het Canadese Toronto onderweg naar Winnipeg, een stad in het zuiden van het land. De machine vertrok vanaf baan 33L. Na take-off kreeg de 737 te maken met een vogelaanvaring. De vogel zou tegen de het cockpitraam zijn aangevlogen. ‘Na het verlaten van baan 15L en tijdens het klimmen naar ongeveer 4000 voet (omgerekend 1.200 meter, red.), kwam het vliegtuig een zwerm ganzen tegen, waarvan er minstens één de L1-voorruit van de gezagvoerder raakte, waardoor deze verbrijzelde’, licht de Canadese Transportation Safety Board (TSB) volgens AV Herald toe. Als gevolg hiervan kwamen glasscherven in de cockpit terecht. While taking-off from the Runway 33L, a bird hit incident occurred where the bird damaged through the edge of the Captain windshield of the Boeing 737 MAX aircraft (C-FLKO) of the Canadian carrier Flair Airlines, and the plane had to return back to the Toronto (YYZ) airport on 24… pic.twitter.com/qvrchAsBAs — FL360aero (@fl360aero) November 2, 2024

Captain gewond

De gezagvoerder liep onbekende verwondingen op. De bemanning kondigde een Pan-Pan-signaal af, een spoedoproep, die echter niet duidt op ernstig of onmiddellijk gevaar. De 737 brak de klim af en keerde terug naar de luchthaven van vertrek. Daar arriveerde die veilig. Omdat de captain niet door de voorruit kon kijken, werd gevraagd of de machine naar de gate gesleept kon worden.

Direct na de bird strike keerde de 737 MAX om naar Toronto © Flightradar24.com

Vlucht naar opslagplaats

Zeven dagen stond de 737 aan de grond. Afgelopen vrijdag vloog de machine bijna zeven uur lang op een maximale hoogte van 3.000 meter vanuit Toronto naar Marana Pinal Airpark. Dit is een vliegveld dat dient als opslagplaats en onderhoudsfaciliteit.