Air France schrapt vluchten boven de Rode Zee

Air France heeft besloten om voorlopig geen vluchten meer uit te voeren boven de Rode Zee, nadat piloten op grote hoogte voor de kust van Soedan een ongeïdentificeerd ‘lichtgevend object’ hadden waargenomen.

De beslissing kwam op zondag, toen twee Air France-vluchten vanuit Parijs Charles de Gaulle al onderweg waren naar bestemmingen in Afrika: AF-934 richting Antananarivo, Madagaskar, en AF-814 naar Nairobi, Kenia. Beide vluchten hadden vluchtplannen die hen over het nu te vermijden gebied zouden voeren. Halverwege hun route boven de zuidelijke Middellandse Zee werd besloten de vliegtuigen terug te laten keren naar Parijs. Vlucht AF-934 van Parijs naar Antananarivo © Flightradar24.com Vlucht AF-814 van Parijs naar Nairobi © Flightradar24.com

Air France-vlucht AF-934 naar Madagaskar vertrok later die zondag opnieuw vanuit Parijs, met een aangepaste vliegroute. In plaats van boven de Rode Zee en het Soedanese luchtruim te vliegen, volgde het toestel een omweg via Saoedi-Arabië en Oman om mogelijke risico’s te vermijden. In een officiële verklaring via het sociale mediaplatform X liet Air France weten: ‘Uit voorzorg heeft Air France besloten om tot nader order vluchten boven het Rode Zeegebied op te schorten. Deze maatregel is genomen na de waarneming van een lichtgevend object op grote hoogte door een van onze bemanningen in de buurt van Soedan.’

Hoewel er speculaties waren dat de piloten mogelijk een raket hadden gezien, werd dit door een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij ontkend. De bemanning meldde enkel de waarneming van een fel verlicht object, waarvan de aard vooralsnog onduidelijk blijft.