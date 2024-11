Dichte mist legt Eindhoven Airport plat

Dichte mist zorgde gisteren voor grote chaos op Eindhoven Airport, waardoor duizenden reizigers vast kwamen te zitten. Ongeveer 13.000 passagiers zagen hun vluchten van en naar Eindhoven geannuleerd of omgeleid worden vanwege het slechte zicht, waardoor het vliegverkeer ernstig werd verstoord.

Het vliegverkeer kon rond 11.00 uur kort worden hervat, maar door de opnieuw dichttrekkende mist moesten vanaf 13.00 uur weer vluchten worden geannuleerd of uitgesteld. De problemen beperkten zich niet tot Eindhoven; ook op andere luchthavens, zoals Amsterdam Schiphol en Rotterdam The Hague Airport, leidde de mist tot vertragingen en annuleringen.

De gestrande passagiers op Eindhoven Airport kregen het advies om naar Amsterdam of Rotterdam te reizen, in de hoop vanaf daar alsnog hun bestemming te bereiken. De drukte op de luchthaven was extra groot vanwege de herfstvakantie, waardoor de situatie nog chaotischer werd. Ook voor vandaag verwacht Eindhoven Airport problemen, vooral in de ochtenduren. ‘De kans is groot dat we maandag opnieuw te maken krijgen met vertragingen en annuleringen,’ aldus een woordvoerder van de luchthaven aan het Eindhovens Dagblad.

Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende mist ook voor vandaag code geel afgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland. De weersomstandigheden blijven onvoorspelbaar, wat de situatie op de luchthavens onzeker maakt. Inmiddels zijn vandaag vier vertrekkende vluchten vanaf Eindhoven Airport opnieuw geannuleerd en is één vlucht omgeleid naar Rotterdam. Daarnaast lopen verschillende aankomende vluchten vertraging op. Ook op Rotterdam The Hague Airport is de impact merkbaar: drie geplande vertrekken zijn daar geannuleerd, en een vertraagde vlucht zorgde ervoor dat passagiers per bus naar Amsterdam zijn gebracht om vanuit Schiphol verder te reizen. Verder zijn drie inkomende vluchten geannuleerd en liep een vlucht uit Londen vertraging op.

De mist schopte niet alleen de reisplannen van duizenden mensen in de war, maar leidde ook tot grote drukte op het wegennet en bij andere vervoersdiensten, die extra reizigers moeten opvangen.