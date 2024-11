Passagiers na 10 uur vliegen weer terug bij af

De passagiers van Austrian Airlines-vlucht OS17 op zaterdag 2 november 2024 kregen te maken met een onverwachte wending in hun reis naar Mauritius. Na een vlucht van bijna tien uur, waarin ze al een groot deel van de route naar hun tropische bestemming hadden afgelegd, landden ze uiteindelijk weer op de luchthaven van vertrek in Wenen

De Boeing 777, registratie OE-LPF, vertrok zonder problemen vanaf de luchthaven van Wenen en vloog zuidwaarts, tot het toestel zich in de buurt van Jeddah, ten zuiden van Saoedi-Arabië, bevond. De piloten kregen opdracht om terug te keren naar Wenen. Austrian Airlines verklaarde in een reactie aan het luchtvaartnieuwsplatform aeroTELEGRAPH dat de beslissing werdgenomen omdat er een specifieke overvliegvergunning ontbrak, hoewel er wel een algemene vergunning beschikbaar was. In de buurt van Jeddah, ten zuiden van Saoedi-Arabië, maakte de Boeing 777 rechtsomkeert. © Flightradar24.com

De Boeing landde uiteindelijk, negen uur en 45 minuten later, rond 05.30 uur ‘s ochtends weer op de luchthaven van Wenen, waar de passagiers werden omgeboekt op andere vluchten. Austrian Airlines heeft niet uitgelegd om welke specifieke vergunning het ging, maar gaf aan dat het een kwestie van autorisatie vanuit een van de landen op de route betrof.

Normaal gesproken voert vlucht OS17 vanuit Wenen over de Rode Zee, langs landen als Eritrea, Djibouti, Ethiopië en Somalië, richting de Indische Oceaan. Het ontbreken van de benodigde vergunning maakte deze route echter onmogelijk, waardoor de lange omweg en de terugkeer naar Wenen onvermijdelijk waren.