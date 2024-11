Ryanair ziet winst dalen door vertragingen Boeing

Ryanair zag de winst met bijna twintig procent dalen door lagere tarieven tijdens het hoogseizoen, waardoor de kosten stegen. Het bedrijf wijt deze stijging deels aan de aanhoudende leveringsproblemen bij vliegtuigbouwer Boeing.

In de zomer verlaagde Ryanair de tarieven gemiddeld met zeven procent om vliegtuigen vol te krijgen, wat resulteerde in een passagiersgroei van negen procent ten opzichte van vorig jaar. Desondanks kampte de luchtvaartmaatschappij met vertragingen bij de levering van nieuwe Boeing 737-vliegtuigen, waardoor het, in de woorden van CEO Michael O’Leary, ‘overgepland, overbemand en overbelast’ was.

Over de periode van april tot september rapporteerde Ryanair een winst van €1,8 miljard, een daling van 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De luchtvaartmaatschappij noemt als oorzaken de druk op consumentenbestedingen door hogere rentetarieven en stijgende kosten van levensonderhoud. Daarnaast werden de tarieven verlaagd om het marktaandeel te vergroten, wat leidde tot een recordaantal van 115 miljoen passagiers in zes maanden. Ryanair verwacht echter dat de tarieven deze winter weer zullen stijgen naar normale niveaus.

De voortdurende problemen bij Boeing dwongen Ryanair de groeiplannen voor volgend jaar te herzien. Slechts 172 van de 300 bestelde Boeing 737 MAX-10 toestellen zijn afgeleverd. O’Leary gaf aan dat negen bestelde toestellen, die in het derde kwartaal hadden moeten arriveren, pas in het vierde kwartaal verwacht worden, mede door recente stakingen bij Boeing. De compensatie die Boeing biedt voor de late leveringen is volgens Ryanair onvoldoende voor de ruim vijf miljoen passagiers die het anders had kunnen vervoeren.

O’Leary waarschuwde voor verdere vertragingen en kondigde aan dat Ryanair de groeidoelstelling voor het komende jaar verlaagt van 215 miljoen naar 210 miljoen passagiers, om te voorkomen dat de airline opnieuw met overvolle schema’s, teveel personeel en hoge kosten komt te zitten, zoals deze zomer het geval was.