Transavia-CEO wil beloning in plaats van bestraffing

Marcel de Nooijer, topman van Transavia, is niet te spreken over dat Schiphol de havengelden met 41 procent wil verhogen.

Transavia is een van de hofleveranciers van de luchthaven. Vroeg in de ochtend vertrekken de vliegtuigen na één of twee slagen keren die ’s avonds weer terug. Dat de havengelden nu verhoogd gaan worden, zal voor de luchtvaartmaatschappij volgens De Nooijer niet zonder gevolgen blijven. ‘We vinden deze met een stijging van 41 procent buiten elke proportie’, schrijft de CEO van Transavia in een LinkedIn-bericht. ‘De hoogte van de nieuwe tariefstijgingen in de nacht zijn buiten elke redelijkheid. Het landen in de nacht wordt nu vele malen duurder dan in de voorgaande tariefperiode.’

Dit jaar geen middenweg

Drie jaar geleden verhoogde Schiphol de havengelden eveneens. Cumulatief werden die over 2022, 2023 en 2024 vergehoogd met 37 procent, in plaats van de beoogde 42. Dat kwam door consultatie. Luchtvaartmaatschappijen vonden de verhogingen toentertijd al aan de hoge kant, maar gesprekken boden uitkomst. De Transavia-topman vervolgt: ‘We hebben onderbouwde argumenten aangedragen bij Schiphol in onze zienswijze tijdens het zogeheten consultatieproces voor luchtvaartmaatschappijen maar net als voorgaande keren lijkt het erop dat daar inhoudelijk niet iets materieels mee gebeurt.’

Vlootvernieuwing

Schiphol wil airlines aanmoedigen hun stilste vliegtuigen in te zetten. Transavia is inmiddels bezig met de transformatie van de 737NG-vloot naar de Airbus A320/321-neo-familie, maar De Nooijer verwacht dat zijn maatschappij alsnog de dupe wordt van de verhogingen van de havengelden. ‘Dat raakt een ‘home-based carrier’ als Transavia hard, terwijl juist wordt ingezet op vlootvernieuwing. Dat zou beloond en aangemoedigd moeten worden in plaats van worden bestraft’, schrijft hij.