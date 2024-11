Condor versterkt Duitse luchthaven-leegloop-soap

De Duitse luchtvaartmaatschappij Condor haalt vijf van haar vliegtuigen uit Duitsland en verplaatst ze naar steden in het buitenland. De charter airline geeft de onlangs geïntroduceerde veranderingen als reden. De leegloop van Duitse luchthavens dendert door.

Eerder trok de luchtvaartmaatschappij reeds haar handen af van Hamburg na een flinke verhoging van de havengelden. Nu doet de charter airline daar een stapje bovenop. In het komende zomerschema kan de vakantiereiziger ook vluchten vanuit andere steden buiten Duitsland verwachten. De maatschappij plaatst toestellen in Wenen, Zürich, Praag, Milaan en Rome en speelt daarmee in ‘op de steeds hogere havengelden van de overheid in Duitsland’.

Volgens topman Peter Gerber is Condor immers ‘allang geen klassieke vakantievlieger meer’. ‘We ontwikkelen ons vluchtschema consequent in overeenstemming met de behoeften van onze gasten. Daarnaast zijn er de exorbitant stijgende havengelden in Duitsland, die ons […] een reden [geven] om te verplaatsen en daar economisch te groeien.’

Condor is niet de enige die Duitse luchthavens links laat liggen. Ryanair en Eurowings gingen de maatschappij al voor. Ryanair stopt met vluchten naar de luchthavens van Dortmund, Dresden en Leipzig, terwijl zomervluchten vanuit Hamburg met zestig procent worden teruggeschroefd in vergelijking met vorig jaar. Ook in Berlijn vermindert het aantal aankomende en vertrekkende vluchten met twintig procent, zoals de budgetvlieger in augustus aankondigde. Ook Eurowings vermeldde flink te gaan snijden in het aantal vliegbewegingen. Vanaf Hamburg wil de maatschappij minstens duizend vluchten verplaatsten naar andere vliegvelden.

Belang van Frankfurt

Tegelijkertijd zwemt Condor ook tegen de stroom in en lanceert het vluchten vanaf Frankfurt naar Berlijn, Hamburg en München. Volgens de maatschappij is dit nodig om de aanvoer van lange-afstandspassagiers niet te verliexzen mocht het contract met Lufthansa vanuit de andere kant worden opgezegd. Op dit moment hebben de twee maatschappijen een “Special Pro-Rate”-overeenkomst. Hierbij levert Lufthansa lange-afstandspassagiers aan voor Condor in Frankfurt. Echter wil de Kranich Group al sinds 2020 af van deze overeenkomst en passagiers alleen nog via een interlining verbinden.