Kogel door de kerk voor Boeing

Na zeven weken staken koos een meerderheid van de vakbondsleden vóór de door Boeing op tafel gelegde CAO. Het gaat nog een poos duren voordat alle productielijnen als voorheen werkzaam zijn.

Afgelopen donderdag kwam Boeing met het nieuwe aanbod. Daarin stond onder andere een loonsverhoging van 38 procent, verspreid over vier jaar en een eenmalige “tekenbonus” van 12.000 Amerikaanse dollar (€11.000). Ondanks het verhoogde aanbod, bleef het spannend of de werknemers ermee akkoord gingen. Zij vroegen namelijk om een loonstijging van veertig procent en de terugkeer van een voormalig pensioenovereenkomst. De vorige offers, waarbij een 25 en een 35 procent loonsverhoging gemoeid waren, werden respectievelijk door 95 en 64 procent van de werkers weggestemd. Het voorstel dat gister op tafel lag, werd door 59 procent van de ruim 33.000 werknemers geaccepteerd, aldus vakbond International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM).

‘Een iconisch bedrijf’

Boeing-CEO Kelly Ortberg gaf aan blij te zijn met de overeenkomst. ‘Alhoewel de laatste paar maanden moeilijk waren voor ons allemaal, zijn wij allen onderdeel van hetzelfde team. Er is veel werk aan de winkel om terug te keren naar de excellentie die Boeing het iconische bedrijf maakte.’ Toch heerst er bij Boeing niet alléén vreugde. Het gaat namelijk nog wel even duren voordat de uitvoer van vliegtuigen zo gesmeerd loopt als voorheen. Van de 737 MAX zullen de eerste maanden slechts enkele aantallen van de band rollen, aldus twee kenners tegenover Reuters Persbureau. De vertraging is onder andere te wijten aan de noodzaak om personeel opnieuw op te leiden en productieprocessen te herijken na de lange staking.

Financieel gezien lijdt Boeing aanzienlijke schade. Tijdens de stakingen, die begin september begonnen, verloor de Amerikaanse fabrikant ruim honderd miljoen Amerikaanse dollar (€92 miljoen) per dag. Daartegenover staat wel dat Ortberg zo’n 24 miljard dollar (€22 miljard) op wist te halen van investeerders. Tegelijkertijd gaan de lonen flink stijgen. Boeing concludeerde dat een gemiddelde werknemer zo’n 120 duizend dollar (€110 duizend) gaat verdienen ten opzichte van de huidige 75 duizend (€69 duizend). Eerder maakte Boeing al bekend 17.000 banen te willen schrappen om de stijgende kosten te drukken.