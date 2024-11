Medewerker komt om bij ongeval met A350

De Finse politie vermoedt dat een luchthavenmedewerker om het leven is gekomen tijdens de pushback van een Airbus A350 op de luchthaven van Helsinki. Het slachtoffer zou daarbij verpletterd zijn geraakt.

Hoewel de politie de betrokken luchtvaartmaatschappij niet noemt, gaat men ervan uit dat het om een Airbus A350-900, registratie OH-LWO, gaat, die door Finnair wordt geëxploiteerd. Dit toestel was kort daarvoor vanuit Tokyo Haneda International Airport geland in Helsinki. In een verklaring van 2 november 2024 meldde de politie van Itä-Uusimaa dat agenten rond 05.00 uur naar de luchthaven worden opgeroepen na meldingen van een dodelijk ongeval.

Ter plaatse bleek dat de medewerker bekneld was geraakt tussen het vliegtuig en een toiletservicewagen tijdens de pushback van het toestel. Op 4 november 2024 bracht de Finse nieuwszender Yle naar buiten dat het Regionaal Administratief Agentschap van Zuid-Finland een onderzoek naar het incident is gestart. Eerder liet Yle weten dat het slachtoffer werkzaam was bij Aviator Finland, een bedrijf dat grondafhandelingsdiensten verzorgt.

Kimmo Holopainen, CEO van Aviator Finland, verklaarde dat er ‘meerdere mensen’ betrokken waren bij het verplaatsen van de Airbus A350 toen het ongeluk gebeurde. Volgens gegevens van FlightRadar24 zijn de volgende twee geplande vluchten van het toestel, die op dinsdag 5 november naar Shanghai zou vertrekken en de volgende dag zou terugkeren, geannuleerd. De betreffende A350 is een van de twee Finnair-vliegtuigen met een speciale Moomin-livery, die werd onthuld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de luchtvaartmaatschappij in november 2023.

De politie bevestigt dat het onderzoek naar de precieze oorzaken van het ongeval nog gaande is.