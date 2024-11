Schiphol wil andere samenwerking met beveiliging

Luchthaven Schiphol neemt het huidige werkmodel van de beveiliging op de schop. Daarbij wil het vliegveld inzetten op langdurige contracten met beveiligingsbedrijven en een focus op nauwe banden.

Na de coronacrisis kreeg Schiphol te maken met vele tekorten in de beveiliging. Om de gevolgen te verzachten kwam de luchthaven met enkele veranderingen bij de beveiliging, zoals betere samenwerking bij het werven van personeel, extra trainingen, verbeterde rustruimtes en meer aandacht voor de werkomstandigheden van medewerkers. Schiphol wil de verbeterde werkomstandigheden graag behouden en herziet daarom het werkmodel van de beveiliging.

Om deze verbeteringen structureel te verankeren, besloot Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven te verminderen. In de nieuwe situatie krimpt het aantal bedrijven op het vliegveld van vijf naar drie, zo maakt het concern bekend in een persbericht. Schiphol zet drie nieuwe vennootschappen op waarbij de luchthaven zelf 25 procent aandeelhouder is en de rest van de aandelen voor de desbetreffende bedrijven is. Hiermee past de luchthaven de werkgebieden aan waarbij loopafstanden voor beveiligers verkorten en beveiligers meer mogelijkheden hebben om afwisselende werkzaamheden uit te voeren. Met de nieuwe bedrijven wil Schiphol een langdurig partnerschap aangaan en het vliegveld benadrukt goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor beveiligers. Ook verzekert de luchthaven dat werknemers kunnen overstappen naar de nieuwe vennootschappen en dat zij hun banen behouden.

‘Volgens de wet’ verplicht

Vanaf maandag 4 november kunnen Europese beveiligingsbedrijven zich aanmelden voor de aanbesteding. De luchthaven is ‘volgens de wet’ verplicht voor grote contracten een Europese aanbesteding te doen, aldus Schiphol. Op die manier krijgen alle geschikte bedrijven binnen de EU een eerlijke kans. Wie door de eerste ronde komt, krijgt in februari 2025 documenten met eisen voor het contract. De winnaars ontvangen in september 2025 de opdracht en vanaf februari 2026 kunnen zij met hun werkzaamheden beginnen. Elk van de drie winnaars zal een eigen gebied toegewezen krijgen op de luchthaven.