Technici stellen Transavia ultimatum, stakingen op de loer

De Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici (NVLT) heeft Transavia een ultimatum gesteld te midden van onderhandelingen over een nieuwe cao. De kans lijkt groot dat over een paar dagen acties zullen volgen.

In een ledenvergadering eerder deze week stemde liefst 90 procent van de aanwezigen voor het voeren van acties als Transavia niet aan de wensen van de vakbond tegemoetkomt. Die wensen zien vooral op het behoud van eigen technisch personeel bij de luchtvaartmaatschappij. Volgens de vereniging is Transavia de piloten wel tegemoetgekomen te midden van de groeiende tekorten omdat die directe gevolgen hebben voor de operatie, maar weigert de airline het technisch personeel betere voorwaarden te bieden ‘omdat daar makkelijker ingehuurd kan worden’. Het bedrijf zou technische werkzaamheden aan haar vliegtuigen meer en meer willen uitbesteden, terwijl het eigen onderhoudspersoneel aangeeft het juist belangrijk te vinden dat meer geïnvesteerd wordt in het behoud van huidig personeel.

En dat terwijl het geld er voor dure externe inhuur blijkbaar wel is, concludeert de NVLT. De onderhandelingen over een nieuwe cao tussen de twee partijen lijken dan ook spaak te lopen. De technici willen onder meer dat Transavia de salarissen van het onderhoudspersoneel structureel gelijktrekt met die bij moederbedrijf KLM. Daarmee zou de leegloop bij de technische dienst van de prijsvechter voor een belangrijk deel kunnen worden tegengegaan. De vakbond geeft Transavia tot donderdagavond 23:59 uur om tegemoet te komen aan de wensen van het personeel, anders zullen acties volgen. ‘Helaas’, aldus de vakbond, die erkent dat passagiers hinder zullen ondervinden van bijvoorbeeld de korte werkonderbrekingen die dan zouden worden ingezet. ‘Maar het is tijd voor het behoud van technici. We hebben hiervoor passagiersvriendelijke acties ondernomen, maar daar is Transavia nog niet op ingegaan.’ Dankzij onder meer een flyeractie kreeg de vakbond honderden steunbetuigingen binnen, maar die hebben geen effect gesorteerd. ‘Op het gegeven moment zijn de vriendelijke middelen op en moeten we als vakbond overgaan op andere maatregelen, en dat zijn acties’, aldus NVLT-voorzitter Piet Visser tegenover Up in the Sky.