TUI neemt afscheid van ‘lieveling’ in de vloot

De allerlaatste Boeing 767-300 in de vloot van Tui vertrekt bij de maatschappij. Het toestel maakte maandag nog één ‘spectaculaire goodbye wave’ en vertrok vervolgens richting Istanbul.

De 767, registratie PH-OYJ, ‘Sunshine’, werd in 2000 geleverd aan het Britse Britannia Airways. Het vliegtuig kwam in 2011 terecht in de familie van ArkeFly wat later TUI werd. In de ruim dertien jaar dat de ‘Sunshine’ deel uitmaakte van de TUI-vloot, voerde zij samen met twee zussen talloze vluchten uitgevoerd naar verre bestemmingen. Sinds de komst van de modernere 787 in TUI’s vloot, werd de machine vooral ingezet op bestemmingen als Turkije en de Canarische Eilanden. De 767 heeft een kleine 100.000 vlieguren op de teller staan.

Maandag kregen werknemers van TUI de gelegenheid het toestel nog een laatste keer van binnen én van buiten te bewonderen. Ze maakten er een feestje van met gebakjes, met viltstift geschreven afscheidsboodschappen op de romp en een grote groepsfoto. Vervolgens stapten de piloten in de cockpit en steeg de 767 op. Na een laatste groet met een wingwave vloog het toestel in de richting van Istanbul Sabiha Gökçen, aldus gegevens van FlightRadar24.

Een onbekende toekomst

De toekomst van het vliegtuig is nog onzeker maar is er wel een vergelijking zichtbaar. Een Britse TUI 767 onderging exact een jaar geleden hetzelfde afscheid. Die machine vloog van Manchester naar Istanbul waar die werd omgetoverd tot vrachttoestel die nu voor DHL Oostenrijk vliegt. De ‘Sunshine’ komt zeer waarschijnlijk niet in Oostenrijk terecht. Waar wel, kan TUI nog niks over kwijt. De PH-OYJ was niet alleen de allerlaatste 767 in de gehele TUI-vloot, maar ook het allerlaatste exemplaar binnen het Nederlandse register. Daarmee komt het 767-tijdperk ook ten einde voor Nederland.