Deal Lufthansa en ITA Airways op pauze

De Italiaanse regering heeft de gedeeltelijke verkoop van ITA Airways voorlopig stilgelegd, nadat Lufthansa om een korting van €10 miljoen op de afgesproken aankoopprijs vroeg.

Volgens de deal zou Lufthansa een minderheidsbelang van 41 procent in ITA Airways verwerven voor €325 miljoen, terwijl de Italiaanse staat de meerderheid van de aandelen zou behouden. De Europese mededingingsautoriteit keurde de overeenkomst in juli 2023 goed.

De onderhandelingen kwamen echter in een impasse op 4 november, toen de partijen op het punt stonden de laatste documenten uit te wisselen. Het geschil ontstond toen Lufthansa probeerde een clausule in te roepen om de prijs aan te passen op basis van de huidige waarde van ITA Airways. Lufthansa baseert deze herwaardering op de financiële prestaties van ITA in het vierde kwartaal van het jaar, een periode die traditioneel minder winstgevend is voor luchtvaartmaatschappijen vanwege de rustige wintermaanden. Op basis van deze berekening denkt Lufthansa €10 miljoen te kunnen besparen op de overeengekomen prijs. Hoewel dit bedrag relatief klein lijkt ten opzichte van de totale transactie, was het genoeg om de deal te laten vastlopen.

Langdurige onderhandelingen

De overname was het resultaat van langdurige onderhandelingen, waarbij Lufthansa in mei 2023 een akkoord bereikte met de Italiaanse regering, na concurrentie van onder andere Delta en Air France. De deal werd uiteindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie, op voorwaarde dat Lufthansa enkele concessies zou doen, zoals het afstaan van een aantal slots aan andere luchtvaartmaatschappijen.