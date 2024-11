Dit worden de nieuwe helikopters van Defensie

Het Ministerie van Defensie heeft een overeenkomst gesloten voor de aanschaf van twaalf H225M Caracal helikopters van Airbus Helicopters.

De helikopters zullen worden ingezet door het 300 Special Forces Squadron van de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Het contract werd ondertekend tijdens de Euronaval-beurs in Parijs door viceadmiraal Jan Willem Hartman, commandant van het Commando Materieel en IT (COMMIT), en Bruno Even, CEO van Airbus Helicopters.

De keuze voor de H225M volgde op een aanbestedings- en evaluatieproces in 2023, waarbij de helikopter werd geselecteerd op basis van zijn geschiktheid voor de veeleisende missies van de Nederlandse special forces. Het toestel, geproduceerd in Marignane, werd verkozen boven de Amerikaanse UH-60M Black Hawk van Sikorsky. Bruno Even benadrukte de veelzijdigheid en prestaties van de H225M, die kan worden aangepast aan de specifieke operationele vereisten van de luchtmacht. Airbus Helicopters en de KLu zullen nauw samenwerken om de helikopters af te stemmen op de behoeften van de Nederlandse luchtmacht. De H225M is ontworpen voor uiteenlopende militaire operaties en beschikt over geavanceerde systemen voor tactische communicatie en wapenintegratie.

De nieuwe H225M-helikopters vervangen de verouderde Cougar-helikopters, die al sinds de jaren ’90 door het 300 Special Forces Squadron worden gebruikt. De Cougar-helikopters, onderdeel van de H215M-serie, voldoen steeds minder aan de eisen van moderne special operations.

Hoewel Defensie aanvankelijk veertien nieuwe helikopters wilde aanschaffen, zijn er uiteindelijk vanwege budgettaire beperkingen twaalf besteld, aldus NOS. De nieuwe toestellen krijgen vliegbasis Gilze-Rijen als thuisbasis, net als hun voorgangers.

Met een verhoogd maximaal startgewicht van 11.160 kg biedt de H225M meer flexibiliteit voor het transport van missie-uitrusting, wat cruciaal is in uitdagende operationele omstandigheden. Wereldwijd zijn er meer dan 350 H225- en H225M-helikopters in gebruik, die gezamenlijk meer dan 880.000 vlieguren hebben gemaakt. Onder de gebruikers van dit model bevinden zich onder andere Frankrijk, Singapore, Brazilië en Indonesië.