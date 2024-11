‘Gaat dit nog wel over luchtvaart?’ | Podcast

Dagpauwogen. Tupperware. Losgebroken paarden en dozen met kuikens. Witte pakken en witte knokkels. Gaat dit nog wel over luchtvaart? Zeker wel! Want ook de Incipient Spin komt aan bod. Want hoe interessant: de procedure bij de beruchte ‘storing in de start’, die elke piloot tijdens de opleiding erin geramd krijgt…staat momenteel ter discussie. Dat is alsof je in de Bijbel vraagtekens gaat zetten bij de Wederopstanding! Statistisch schijnt namelijk de Absolute Doodzonde, het met stotterende motor terugkeren naar het vliegveld met de Absoluut Verboden honderdtachtig-graden-bocht…toch relatief vaak goed af te lopen! Hebben ze ontdekt in Amerika! Wow! Instructeurs Aller Landen hebben er een discussiepuntje bij. En die kerels en meiden hóuden al zo van debatteren, des morgens bij de koffie-automaat en des avonds aan de bar. Enfin, de twee totaal niet bevoegde, laat staan gebrevetteerde gastheren van Neerlands meest geliefde én verguisde luchtvaart-podcast hebben er natuurlijk weer een slechts op natte vingers en onderbuiken gebaseerde visie op. Luistert u maar. Naar Goof & Goot!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

