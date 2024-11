Transavia 737-700 landt in Twente

Vanochtend maakte de PH-XRY haar allerlaatste start ooit vanaf Schiphol. Bestemming: Twente Airport. Als enige vloog deze Boeing 737-700 nog rond in Transavia’s vorige huisstijl met het zogenaamde ‘sigarenbandje’.

Transavia deed de PH-XRY van de hand aan Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) op Twente Airport. Een aantal onderdelen, zoals de motoren, gaat mee terug naar Transavia om ingezet te kunnen worden op de bestaande vloot. AELS verwijdert zo’n duizend onderdelen van het vliegtuig af, variërend van kleine sensoren tot aan het onderstel. Het bedrijf voorziet deze van alle benodigde gegevens om ze vervolgens op te slaan voor verkoop en hergebruik. Onderdelen die niet (her)bruikbaar zijn voor de luchtvaart, krijgen een verrassend tweede leven. Zo worden vleugelromppanelen omgevormd tot andere producten en kan de cockpit nog worden ingezet in een vliegtuigsimulator. Weer andere onderdelen kunnen een rol spelen bij de inrichting van woonkamer of kantoor. Het overgebleven frame gaat naar Riwald Recycling, waar metalen zoals aluminium en koper worden teruggewonnen. Alleen het isolatiemateriaal wordt uiteindelijk als grofvuil verwerkt. De PH-XRY wordt naar de plek gesleept waar zij wordt ontmanteld © Tim Volmer, Transavia

Niet de eerste