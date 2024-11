Twee oude Boeing 767’s uit de woestijn gehaald

Air Canada blaast twee oude Boeing 767’s nieuw leven in. De toestellen stonden vier jaar in de woestijn.

Het is een opmerkelijke zet van Air Canada, dat net als veel andere luchtvaartmaatschappijen eigenlijk niet over voldoende vliegtuigen beschikt om aan de grote vraag te voldoen. Veel airlines vliegen daarom langer door met verouderde toestellen. Ook worden zo nu en dan geparkeerde vliegtuigen uit de woestijn gehaald. Air Canada zet die stap nu ook en haalt twee 767-300’s, die sinds 2020 aan de grond stonden, terug, meldt Ishrion Aviation. Het zou gaan om de C-FOCA en de C-GLCA.

Eerstgenoemde stond van juni 2020 tot en met april 2024 gestald op Pinal Airpark dat zich in de woestijn bevindt in de Amerikaanse staat Arizona. De 34,5 jaar oude 767 werd op 10 mei van dit jaar overgebracht naar de Canadese luchthaven Hamilton International, niet ver verwijderd van Toronto. De bijna 34 jaar oude GLCA werd eveneens in juni 2020 gestald in Arizona, maar maakte zo’n anderhalve maand later dan de FOCA een ferryvlucht naar Hamilton.