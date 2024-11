China Airlines past order aan naar verkiezingsuitslag

De Taiwanese luchtvaartmaatschappij China Airlines staat op het punt een belangrijke beslissing te nemen over de aanschaf van nieuwe vliegtuigen. De recente Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben invloed op deze beslissing.

China dreigde de afgelopen maanden verschillende malen bij het eiland voor de kust. De Chinese president Xi wil de ‘afvallige regio’ Taiwan graag onderdeel maken van China. Taiwan berust nog altijd op de steun vanuit de Verenigde Staten en het eiland keek dan ook met enige zorg naar de verkiezingsuitslag. Met de verkiezing van Donald Trump, die Amerika uit conflicten in de wereld halen wil, breekt er voor Taiwan een onzekere tijd aan. Mocht Trump de steun aan het eiland in de Oost-Chinese Zee stopzetten, dan kan China Taiwan gemakkelijk aanvallen.

Vandaar dat China Airlines, de Flag Carrier in staatsbezit, inmiddels onderdeel uitmaakt van de diplomatie. De maatschappij is op zoek naar nieuwe toestellen om de verouderde 777-300ER’s te vervangen. Bij China Airlines staan zowel de 777X van Boeing als de Airbus A350-1000 op het lijstje. Volgens Persbureau Reuters neigt de maatschappij naar een dubbele bestelling waarbij de airline tien toestellen van beide vliegtuigfabrikanten afneemt. Daarbij komt ook een bestelling van nieuwe cargo-machines. Die keuze liet de maatschappij echt volledig afhangen van de uitslagen in de Verenigde Staten, aldus Reuters. China Airlines deed zelf nog geen officiële bevestiging. Een keuze is ‘gebaseerd op marktvraag en zakelijke ontwikkelingen, en we bestuderen de relevante technische en commerciële voorwaarden op nauwkeurige wijze om het meest toepasselijke vliegtuigtype te selecteren’, bevestigt China Airlines tegenover Reuters.

Politiek transactionisme

Trump bleef Taiwan in zijn eerste termijn financieel en militair steunen. Echter, het transactionisme van de republikeinse presidentskandidaat kwam ook naar voren in vragen over Taiwan tijdens de campagne. Trump beweerde dat Taipei moest betalen voor de verdediging vanuit Washington én dat Taiwan Amerika’s halfgeleiderindustrie ‘heeft gestolen’. Deze opmerkingen leidden tot argusogen in Taipei.