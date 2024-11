Cijfers: KLM zit in de problemen

KLM kwam gister met nieuwe kwartaalcijfers. Daaruit bleek dat de luchtvaartmaatschappij onder andere flink minder winst behaalde. De nieuwe resultaten onderstrepen de eerder aangekondigde maatregelen.

In het derde kwartaal van 2024 behaalde KLM een operationele winst van €396 miljoen bij een omzet van €3,5 miljard. Dat is aanzienlijk lager vergeleken met een jaar eerder. Ten opzichte van de eerste negen maanden van het jaar daalt de operationele winst zelfs €303 miljoen. KLM geeft aan dat hoge kosten van materieel, personeel en havengelden hieraan ten grondslag liggen.

Begin oktober kwam KLM reeds met een stevig pakket aan maatregelen om de kosten te drukken en daarmee de financiële en operationele prestaties te verbeteren. Daaronder valt het verhogen van productiviteit, verscheidene kostenbesparingen en uit- of afstel van investeringen zoals de uitgestelde komst van een nieuw hoofdkantoor. Onder de kostenbesparende maatregelen past een nieuwe service aan boord van intra-continentale vluchten met KLM en KLM Cityhopper. Eerder al onthulde Up in the Sky dat KLM een proef uitvoert met betaalde hapjes en drankjes aan boord waarmee KLM vooral achter de feiten aan lijkt te lopen. De airline zelf beweert nieuwe opties te verkennen waarbij doelen voorop staan ‘op het gebied van goed werkgeverschap, gepersonaliseerde catering, verduurzaming, operationele controle en efficiency’ voorop staan.

Positieve woorden

CEO Marjan Rintel spreekt positief over de resultaten van de maatschappij ondanks de tegenvallende cijfers. ‘Het is mooi om te zien dat mensen meer met ons reizen. Onze vliegtuigen zitten vol en we hebben in de eerste negen maanden van dit jaar meer passagiers vervoerd.’ Volgens Rintel zitten de teleurstellende prestaties van KLM veelal in hoge kosten en de achterblijvende capaciteit. Het laatstgenoemde is het gevolg van problemen in de wereldwijde toeleveringsketen. ‘Daarom is het aangekondigde pakket maatregelen keihard nodig. Niet in de laatste plaats omdat we de komende jaren een miljardeninvestering in schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen doen.’