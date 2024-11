Lufthansa Cargo vliegt binnen 48 uur de wereld rond

Eind oktober voerde een 777F voor Lufthansa Cargo een vlucht uit van Frankfurt via Ho Chi Minh City en Los Angeles waarna deze minder dan 48 uur later weer aan de grond stond in Frankfurt. De route maakt vanaf het huidige winterseizoen vast onderdeel uit van de Lufthansa-dochter.

LH8019 van Ho Chi Minh Stad naar Los Angeles is een primeur in het Lufthansa Cargo-netwerk. Het is de eerste keer dat Lufthansa Cargo een rechtstreekse vrachtvlucht van Azië naar de VS aanbiedt. De eerste vlucht, die AeroLogic uitvoerde in een DHL-livery, vond plaats op 27 oktober. Onderweg naar Los Angeles maakte de 777F een tussenstop in Osaka om te tanken. De Triple Seven, registratie D-AALO, landde in minder dan 48 uur na het opstijgen vanaf Frankfurt weer op diezelfde luchthaven. Volgens gegevens van FlightRadar24 betrof de precieze reisduur 44 uur en 45 minuten. Alle vluchttijden bij elkaar opgeteld, bevond de machine zich een kleine 36 uur in de lucht.

‘Deze nieuwe vrachtverbinding onderstreept onze toewijding om markten met elkaar te verbinden door in te spelen op de vraag van de snelgroeiende economie in Vietnam, die nu nog sneller en naadlozer kan worden gekoppeld aan de Verenigde Staten’, aldus Ashwin Bhat, CEO van Lufthansa Cargo, op LinkedIn. ‘Dit aanbod onderstreept ons doel om wereldwijd zakendoen mogelijk te maken.’

Vluchtschema

Lufthansa Cargo beschikt nu over vier Airbus A321’s die samen 34 wekelijkse vluchten verzorgen vanaf de twee hubs in Frankfurt en München. Daarbovenop komen nog twaalf 777F’s. In het nieuwe winterschema zijn zij goed voor 89 bestemmingen wereldwijd. Waaronder vijftig frequenties naar zeventien bestemmingen in Azië. Volgens Bhat, is de hele Lufthansa-Group goed voor zo’n 350 bestemmingen ter wereld en 7500 connecties per week.