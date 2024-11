Mogelijk hinder Transavia op Eindhoven Airport

De vrees bestaat dat Transavia-reizigers mogelijk morgen te maken krijgen met vertragingen op Eindhoven Airport.

Dat komt doordat technici hetzelfde loon eisen als technisch personeel van KLM. Daarnaast wordt gestreefd naar een betere cao. De bonden, technici en Transavia kunnen het hierover voorlopig nog niet eens worden. Daarom komt de Vereniging van Luchtvaart Technici (NVLT) met een ultimatum. Tot vandaag middernacht heeft Transavia de kans akkoord te gaan met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. 90 procent van de NVLT-leden stemde in met de acties, vertelde Piet Visser, voorzitter van de NVLT, aan Up in the Sky.

⁦@transavia⁩ ⁦@AirFranceKLM⁩ ⁦@NOS⁩ ⁦⁦⁦@NUnl⁩ Actie vergadering NVLT leden bij Transavia groot succes! CAO inzet is er op gericht ⁦om eigen personeel te behouden maar ook om aantrekkelijk te blijven voor werving technici https://t.co/T1Ja9UhLqW pic.twitter.com/1jtUJWFAc2 — Robert Swankhuizen former President/chairman NVLT (@RJSwankhuizen) November 4, 2024

Indien dat niet gebeurt, dreigen werkonderbrekingen op Eindhoven Airport. Dat kan resulteren in vertragingen, omdat de technici normaal gesproken zorgen voor het reguliere onderhoud aan de vliegtuigen, reparaties verrichten en goedkeuring geven alvorens een vliegtuig kan vertrekken.

Personeelstekort bij Transavia-technici

Op dit moment kampt de luchtvaartmaatschappij met een personeelstekort bij het gekwalificeerde personeel. Hierdoor ligt de werkdruk een stuk hoger. Eerder dit jaar moest Transavia noodgedwongen vluchten annuleren als gevolg van de uitgelopen onderhoudswerkzaamheden. Op Eindhoven Airport werden vijftig slots ingeleverd.

Momenteel zijn twintig technici werkzaam op de Noord-Brabantse luchthaven, waarvan een deel daadwerkelijk op locatie en een deel op Schiphol. Transavia streeft er naar technisch personeel in te huren of werk uit te besteden. Sterker nog, gespeculeerd wordt dat op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport een einde gebreid wordt aan de technische werkzaamheden door eigen technici. Het technisch personeel wil juist dat geïnvesteerd wordt in de eigen werknemers.