Olympiade grote kostenpost voor Air France-KLM

De Olympische Spelen werden gezien als een grote kans voor Air France-KLM maar uiteindelijk blijken ze vooral een grote kostenpost. Het concern geeft verschillende redenen.

Halverwege juli barstte het spektakel los in Parijs en kwamen miljoenen mensen naar de Franse hoofdstad om de spelen te aanschouwen. Voor Air France-KLM leken er grote winsten te behalen door de extra toeristen én de vele Parijzenaren die hun stad ontvluchtten tijdens de grote drukte. Echter, het resultaat bleek een nettowinst van €824 miljoen voor het concern waar naast Air France en KLM, ook Transavia en Martinair Cargo onderdeel van uitmaken. Een jaar eerder waren de resultaten nog zestien procent hoger in hetzelfde kwartaal.

Volgens Air France-KLM is het resultaat vooral te wijden aan de tegenvallende verwachtingen. Veel toeristen vermeden de Franse hoofdstad waardoor het totaal, ondanks de extra Olympische toeristen, daalden. Daarbij bleken veel Fransen, en met name Parijzenaren, thuis te blijven tijdens het evenement. Ondanks de kritiek vooraf bleven mensen tóch thuis waardoor het bedrijf nóg meer winst misliep. Daartegenover stonden wel de hoge kosten voor cabine-, beveiliging- en grondpersoneel. Air France-KLM was meer kwijt aan lonen zodat het concern meer mensen kon inzetten om de taken soepel te laten verlopen. Volgens schattingen van het eigen management kostten de Olympische Spelen het bedrijf ruim €160 miljoen aan omzet.

Groei

Toch blijft het concern groeien. CEO Ben Smith temperde de verwachtingen licht als gevolg van de hogere lonen. Waar Air France-KLM verwachtte dat de kosten eerst twee procent jaarlijkse groei meemaakten, is die verwachting nu bijgesteld naar drie procent. Dat betekent dat de kosten per eenheid met één procentpunt méér stijgen dan verwacht. KLM heeft dan ook de grootste opdracht in drukken van de kosten. Die maatschappij ziet de salarissen en andere kosten respectievelijk met vijftien en 14,7 procent stijgen. Ook bij Air France en Martinair Cargo daalden de winsten. Alleen Transavia ziet groene cijfers, de groene maatschappij ziet de operationele winst met €37 miljoen stijgen naar een totaal van €225 miljoen.