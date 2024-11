Samenwerking Emirates klinkt ‘als muziek in de oren’

Emirates heeft gisteren een samenwerking met Spotify gelanceerd waardoor passagiers muziek en podcasts aan boord kunnen luisteren.

Reizigers kunnen van en naar 140 bestemmingen op hun eigen entertainmentschermen daarvan gebruikmaken. Samen zijn de muzieklijsten en podcasts van Spotify goed voor 3.500 uur aan luisterplezier. Deze twee voegen zich in het inflight entertainmentsysteem ice bij de 4.000 uur aan films en tv-kanalen, de meer dan 2.000 Hollywood en andere internationaal geprezen films, 250 kinder- en familie-kanalen en de honderden tv-series en volledige boxsets. In totaal biedt Emirates deze in veertig talen aan. Behalve deze entertainment heeft de luchtvaartmaatschappij WiFi aan boord van haar vliegtuigen.

We’ve just launched a new collab with @Spotify! Now onboard flights to 140 destinations, check out our curated playlist and podcast selection. pic.twitter.com/ORtcWSX6PZ — Emirates (@emirates) November 6, 2024

Verschillende mixtapes

In tegenstelling tot Spotify op de telefoon, iPad of laptop kunnen reizigers niet alle muziek en podcasts luisteren. Emirates stelde een reeks met populaire afspeellijsten met muziek samen en stelt dat de bibliotheek regelmatig aangevuld wordt. De luchtvaartmaatschappij heeft echter wel een gepersonaliseerd muziekaanbod. Van elk muziekgenre en tijdperk is een afspeellijst. Die worden gepresenteerd in de vorm van een mixtape, die samengesteld zijn door de redactionele experts van Spotify. Het gaat onder meer om de RapCaviar Mixtape (nieuwste hiphop), Viva Latino Mixtape, All Out 90s Mixtape Arabic Classics Mixtape en de Jazz Classics Mixtape.

140 podcastafleveringen

Het Spotify-aanbod aan boord van Emirates-vliegtuigen bestaat uit 140 afleveringen over business, entertainment, misdaad en sport. Onder meer de The Bill Simmons Podcast (interview met beroemdheden) en What Now? zijn te beluisteren. Daarnaast zijn er nieuwspodcasts van The Journal en The Wall Street Journal. De podcasts worden aangeboden in verschillende talen, waaronder Engels, Spaans en Hindi.