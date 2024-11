Helikopterbeurs debuteert in Amsterdam

Afgelopen week stond Amsterdam in het teken van dé Europese vakbeurs voor helikopters. European Rotors streek na edities in Keulen en Madrid neer in de RAI Amsterdam voor haar vierde editie. Naast een beursvloer vol toonaangevende bedrijven uit de sector, vonden door de week heen diverse conferenties en workshops plaats.

Van 5 tot 7 november trok de beurs veel bekijks. Behalve de tientallen aanwezige bedrijven, gaven zo’n achttien helikopters acte de présence. Drie daarvan kwamen per trailer naar onze hoofdstad. Het merendeel landde afgelopen zaterdag op het terrein van het beurscomplex. Voor de toestellen met meer dan twee rotorbladen gold dat er tenminste één rotorblad gedemonteerd moest worden. Gezien de spanwijdte zouden deze toestellen anders niet naar binnen kunnen.

Aankomst Airbus H135 PH-HCX © Wytze Adriaanse

Aankomst van de Spaanse Bell 429 EC-OFS © Wytze Adriaanse

Het demonteren van rotorbladen na aankomst © Wytze Adriaanse

UH-1D Huey SP-YHH arriveert bij RAI Amsterdam © Wytze Adriaanse

AW169 D-HTWA van HeliService © Wytze Adriaanse

De EC120 PH-UNN van European Heli Center Netherlands © Wytze Adriaanse

Aankomst Guimbal Cabri G2 PH-HCJ © Wytze Adriaanse

AW169M MM82055 van de Guardia di Finanza

Diversiteit

Wat diversiteit aan toestellen betreft, voorzag de beurs in alle soorten en maten. Van een Guimbal Cabri G2 tot een ‘super-medium’ Airbus H175, er was aan variatie geen gebrek. Naast deze twee genoemde fabrikanten waren er helikopters van Bell, Leonardo, Robinson en Schweizer aanwezig. Een Franse Airbus H145 ontbrak: het toestel kon vanwege weersomstandigheden niet op tijd naar Amsterdam komen.

Van dezelfde fabrikant ontbrak nog een toestel. Velen verwachtten een Airbus H160, tegenwoordig een van de paradepaardjes van Airbus, te kunnen bewonderen. De helikopter was echter niet aangekondigd. In Nederland staat één toestel van dit type geregistreerd, de PH-DIS. Dit toestel is eigendom van Quote 500-miljonair Rolf Visser.

Liefhebbers oordeelden eenduidig over de eyecatchers van de beurs. Zo trok een Bell UH-1D, beter bekend als de Huey, veel bekijks. Dit toestel draagt tegenwoordig de registratie SP-YHH, maar vloog in vroeger tijden als SAR-(search-and-rescue)helikopter in Duitsland.

Een andere publiekstrekker kwam van verder weg. Vanuit Rome vloog een Leonardo AW169M van de Guardia di Finanza, registratie MM82055, naar Nederland. Deze kleurrijke kist stond gedurende de beurs tentoongesteld op de stand van fabrikant Leonardo. Daar stond nog een tweede AW169 van het Duitse HeliService. Waar de Italiaan skids als onderstel heeft, beschikt de Duitser over een intrekbaar onderstel.

Leonardo AW169M MM82055 van de Guardia di Finanza © Wytze Adriaanse

De cockpit van de Bell 505 T7-BELL © Wytze Adriaanse

H175 OY-HMV van NHV © Wytze Adriaanse

De Ecureuil-vloot van Air Zermatt heeft de mijlpaal van 90.000 vlieguren bereikt © Wytze Adriaanse

Schaalmodel van een Airbus H160 © Wytze

Een hoistsimulator van het Canadese Bluedrop Training & Simulation © Wytze Adriaanse

Van voor naar achter een Robinson R44 en R66 © Wytze Adriaanse

Contracten en mijlpalen

Vaste prik op beurzen als deze zijn de aankondigingen van contracten en het vieren van mijlpalen. Zo verkocht Bell in Amsterdam zijn 100e toestel van het type Bell 505 in Europa. Het Italiaanse Leonardo sloot een contract met de Ierse leasemaatschappij GHDF. Vanaf 2027 worden tien toestellen van het type AW189 geleverd om de offshore industrie te bedienen.

Ook Airbus Helicopters sloot diverse contracten af voor de levering van nieuwe toestellen aan diverse bedrijven. Daarnaast vierde de fabrikant samen met het Zwitserse Air Zermatt een belangrijke mijlpaal. De Ecureuil-vloot bereikte de grens van 90.000 vlieguren, sinds de ingebruikname van het eerste toestel in 1988. Door de jaren heen werd deze machine geproduceerd door Aérospatiale en Eurocopter. Tegenwoordig fabriceert Airbus het toestel onder de typenaam H125.

Eerdere edities

Het was niet voor het eerst dat RAI Amsterdam een helikopterbeurs faciliteerde. In 2014, 2016 en 2018 vond hier de Helitech International beurs plaats. Na 2018 scheidden de wegen van de organisatoren. De European Helicopter Association (EHA) ging vervolgens verder met een nieuw concept, European Rotors. De eerste editie zou aanvankelijk in 2020 plaatsvinden, maar door de coronacrisis schoof dit op naar 2021.

Volgend jaar vindt de beurs voor de derde keer plaats in Keulen. Of en wanneer de beurs terugkeert naar Amsterdam is nog niet bekend.