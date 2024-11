Israël stuurt twee ‘reddingsvluchten’ naar Schiphol

Israël stuurt twee extra vliegtuigen naar Schiphol om Israëliërs in veiligheid te brengen. Dat meldt premier Netanyahu vrijdagochtend, nadat er donderdagavond antisemitisch veel geweld werd gepleegd tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. Luchtvaartmaatschappij zegt twee extra ‘gratis reddingsvluchten’ uit te voeren. Eerder leek het er nog op dat militairen zouden worden ingezet om de veiligheid van de vluchten te garanderen, maar dat plan is van de baan.

In het centrum van Amsterdam werden afgelopen nacht op meerdere plekken Israëlische voetbalsupporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld, meldt de politie. Dat gebeurde na de wedstrijd tussen Ajax en voetbalclub Maccabi uit Tel Aviv. Volgens de Amsterdamse politie is de nacht ‘zeer onrustig’ verlopen: ‘ME moest verschillende keren ingrijpen, Israëlische supporters beschermen en naar hotels begeleiden. Ondanks de massale politie-inzet in de stad zijn er Israëlische supporters gewond geraakt. De omvang van incidenten, slachtoffers en aanhoudingen wordt nu in kaart gebracht.’

Volgens de politie waren relschoppers ‘actief op zoek gegaan naar Israëlische supporters om hen aan te vallen en te mishandelen’. ‘Er is geen enkel excuus voor antisemitisch gedrag dat vannacht is vertoond.’ Ook premier Schoof veroordeelt de antisemitische aanvallen in de hoofdstad. Aan een verslaggever van de NOS vertelt een van de supporters dat de fans op het Centraal Station in Amsterdam werden opgewacht door een groep mensen. ‘Het waren veel mensen, moslims, die achter ons aankwamen en met ons wilden vechten.’ Andere supporters vertellen volgens de NOS vergelijkbare verhalen. ‘We voelen ons niet veilig. Dit was onze vierde keer in Amsterdam, maar ik weet zeker dat dit de laatste keer was’, vertelt iemand op Schiphol. ‘Ik kom hier voor vakantie, maar het leek wel een oorlogsgebied.’

Op Schiphol meldden zich vrijdagochtend vroeg al veel fans die terug wilden naar Israël. Een deel van hen zou eigenlijk pas zaterdag terugvliegen, maar wil vanwege de onveilige situatie Nederland nu al verlaten. De Israëlische premier Netanyahu kondigde daarom in reactie op het geweld van gisteravond twee extra ‘reddingsvluchten’ aan. In eerste instantie leken daarbij ook militaire reddingsteams te worden ingezet, maar later is besloten de vluchten volledig civiel uit te voeren met behulp van El Al. Er vertrekken vandaag zes vluchten naar Tel Aviv, doorgaans zijn dat er twee op vrijdagen. Morgen voert de maatschappij twee vluchten uit. Dat is bij uitzondering, aangezien de airline op zaterdagen normaal geen vluchten uitvoert in verband met de nationale rustdag. Premier Schoof zegt contact te hebben gehad met Netanyahu en te hebben ingestemd met het verzoek om de extra vluchten. Following the directive of the political echelon, the IDF mission will not be departing to Amsterdam.— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) November 8, 2024