Redding nabij voor Air Belgium

Ruim een jaar na het faillissement van Air Belgium, de Belgische luchtvaartmaatschappij die ooit passagiersvluchten en vrachtvervoer verzorgde, bestaat er nu hernieuwde interesse bij potentiële kopers.

Al voor de faillissementsaanvraag verkeerde Air Belgium in financiële problemen. Dat leidde tot het staken van de passagiersvluchten en een verschuiving naar vrachtvervoer en wet lease-diensten. Aanvankelijk kregen potentiële kopers tot 1 november de tijd om biedingen uit te brengen, maar deze deadline is nu verlengd tot 8 november. Deze verlenging wijst mogelijk op nieuwe kansen voor de toekomst van het bedrijf. Curator Bernard Vanham vertelde de krant L’Echo dat er momenteel vijf geïnteresseerde partijen zijn voor de overname van Air Belgium. Volgens Vanham zijn zij allen actief in de passagiers- en/of vrachtluchtvaart, wat zou kunnen aansluiten bij de kernactiviteiten van Air Belgium.

De curator gaf aan dat de onderhandelingen met drie van de geïnteresseerde partijen nu in een intensievere fase verkeren. Volgens L’Echo heeft geen van de vijf de intentie om zowel de vrachtactiviteiten als de passagiersvluchten voort te zetten. Sommige kandidaten zouden echter al in gesprek zijn met mogelijke partners om dat deel van de activiteiten over te nemen.

Alleen Europese kopers met een solide financiële positie en grondige kennis van de luchtvaartsector komen in aanmerking om de start- en landingsrechten van Air Belgium te behouden. Daarnaast is de koper verplicht om de werknemers over te nemen die verbonden zijn aan de onderdelen van het bedrijf dat hij heropstart. Momenteel werken er ruim 400 mensen bij Air Belgium, waaronder piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel.