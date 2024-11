Goed nieuws voor Europese passagiers Schiphol

Op Schiphol is een uitbreiding en renovatie van Lounge 1 opgeleverd, waarmee meer dan 20.000 vierkante meter aan passagiersgebied vernieuwd is. Daarnaast is er 5.000 vierkante meter extra ruimte toegevoegd.

Met de herindeling en uitbreiding van Lounge 1, die wordt gebruikt door passagiers op Europese vluchten, streeft Schiphol naar een betere doorstroming, meer zitplaatsen en een verbeterde passagierservaring. De uitbreiding biedt een nieuw plein met extra zitplaatsen en ruimte voor nieuwe voorzieningen, zoals horecagelegenheden en winkels, die de komende maanden worden afgebouwd. Voor het nieuwe passagiersgebied is gebruik gemaakt van een parkeerplaats en delen van vier bestaande gebouwen. Voor de inrichting zijn duurzame materialen gebruikt, waaronder bamboe wandpanelen en zitmeubels met bekleding van op Schiphol gemaaid gras.

Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure, geeft aan dat de vernieuwing van Lounge 1 een belangrijke stap is in de vernieuwing van de luchthaven. Hij beschrijft het vernieuwde gebied als een moderne, lichte ruimte die passagiers meer comfort en eigentijdse voorzieningen biedt en een voorbeeld stelt voor toekomstige renovaties op de luchthaven. Het project sluit aan bij de ambitie van de luchthaven om de capaciteit en het comfort in lijn te brengen met het aantal passagiers.

De vernieuwing van Lounge 1 maakt deel uit van een groot investeringsplan waarin Schiphol de komende vijf jaar zes miljard euro zal investeren. Dit plan omvat verschillende projecten om de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening te verbeteren. Naast Lounge 1 staan ook andere gebieden op de planning voor renovatie, waaronder de C-pier en Lounge 2. Met dit programma wil Schiphol een modernere luchthaven creëren die beter aansluit bij de behoeften van passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Mede door de investering heeft Schiphol haar luchthavengelden moeten verhogen met 41 procent.