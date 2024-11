‘Voordeel vluchten Schiphol naar Londen’

Londen is de meest favoriete bestemming vanaf Schiphol. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, ziet dat reizigers graag met het vliegtuig daarheen gaan.

Vanaf de luchthaven zijn verbindingen met zowel Londen Heathrow, als Gatwick, Stansted, Luton, Southend en City beschikbaar. Die eerste is de grootste luchthaven van Europa en dient net zoals Schiphol als een belangrijke hub. Daarnaast vertrekken vanaf Gatwick een groot aantal intercontinentale vluchten. Het is echter niet alleen mogelijk om met het vliegtuig vanaf Nederland naar Londen te gaan, maar ook met de trein. Echter, vliegen is onder reizigers volgens Melkert vandaag de dag nog steeds erg geliefd, misschien wel geliefder dan de trein. ‘Het is simpelweg te duur in de ogen van de consument en daarnaast is de beschikbaarheid van treinen te laag’, zegt de luchtvaartdeskundige aan de TU Delft bij BNR.

Amsterdam populaire bestemming

Daarnaast constateert Melkert dat Amsterdam voor buitenlandse reizigers een geliefde stad is. ‘Amsterdam is bijvoorbeeld voor velen een populaire bestemming, wat een verdere stijging van de vraag naar vluchten naar Nederland tot gevolg kan hebben’, stelt hij. Tijdens de coronacrisis nam het aantal reizigers drastisch af, maar inmiddels is de stijgende lijn ingezet. De lijn is echter nog niet gestagneerd. ‘Het aantal vliegbewegingen naar Nederland zal blijven toenemen.’

Grotere vliegtuigen

Hoewel de vraag naar Amsterdam toeneemt, kan wegens de limiet op Schiphol het maximaal aantal vluchten niet overschreden worden. De luchthaven zou volgens de laatste berichten krimpen naar ‘slechts’ 475.000 vliegbewegingen per jaar. Melkert denkt dat luchtvaartmaatschappijen de vraag naar vluchten niet hoeven op te vangen door extra vluchten in te gelasten, maar grotere vliegtuigen.