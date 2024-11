Grasbrand mogelijk veroorzaakt door 737 | Video

Een Boeing 737-800 van Qantas keerde gisteren om naar de luchthaven van Sydney toen het vliegtuig te maken kreeg met een motorprobleem.

De machine, registratie VH-VYH, maakte zich op voor vlucht QF520 vanuit Sydney in de richting van Brisbane. Het toestel steeg 12:35 uur lokale tijd op. Aan boord van de 737 zat de ABC-journalist Mark Willacy. Hij geeft aan dat tijdens take-off een ‘enorme knal’ te horen was en dat het vliegtuig ‘schokkende bewegingen’ maakte. ‘Het was een enorme worsteling om op te stijgen en het was voor iedereen, zowel de bemanning als de passagiers, duidelijk dat er op dat moment iets ernstig mis was’, zegt Willacy bij ABC. Georgina Lewis, een andere inzittende, bevestigt dit. ‘We stegen op en hoorden een knal. Een van de motoren leek het te hebben begeven’, zegt ze.

Qantas airplane with the airport burning in the background.



I wonder what the view would be like from the Sydney traffic control tower in the distance while they operate flights from the domestic runway

Gras in brand

Tijdens het vertrek van de 737 zou gras naast de startbaan in brand zijn gevlogen, al dient meer onderzoek gedaan te worden naar de oorzaak. Onduidelijk is of deze verband houdt met het probleem aan de rechtermotor van de 737. Het vliegtuig brak de klim op een hoogte van 3.000 voet (omgerekend 900 meter) af en belandde in een holding pattern. Ongeveer een kwartier na take-off brachten de piloten de passagiers op de hoogte dat er ‘iets met de motor aan de rechtervleugel aan de hand was, maar dat die uitgeschakeld en onder controle was’. Na meerdere cirkels boven Sydney landde de 737 veilig op baan 34L op de luchthaven van vertrek. Niemand raakte gewond.