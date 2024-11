Transavia trotseert Zweedse sneeuwstorm | Flight Report

Het wintersportseizoen staat weer voor de deur. Net als afgelopen jaar kun je ook nu met Transavia vanaf Groningen Airport Eelde of Schiphol comfortabel naar Scandinavian Mountains Airport vliegen. Deze regionale luchthaven ligt in Midden-Zweden vlakbij de grens met Noorwegen en om de hoek bij de belangrijkste skigebieden. Op uitnodiging van BBI Travel bracht Up in the Sky in maart een zeer geslaagd bezoek aan het Zweedse wintersportoord Stöten bij Sälen. Aan het einde van de winter moesten de laatste toeristen vanuit het hoge noorden weer naar Nederland gebracht worden. Het zou een vlucht worden om nooit te vergeten.

Transfer

De nacht voor vertrek had het in Midden-Scandinavië gesneeuwd. En niet zo’n beetje ook. Wegen waren nauwelijks begaanbaar. De Zweedse transferbus richting vliegveld liep vertraging op en kon het pickup-point bij het appartementencomplex niet helemaal bereiken. Ook hotelbusjes onderweg naar een ander ophaalpunt strandden. De transfer naar Scandinavian Mountains Airport duurt normaal 20 minuten, maar nu meer dan een uur. Erg was dat niet, want de planning was ruim. En het bleef maar sneeuwen en stormen.

Vertraging

Eenmaal op het vliegveld bleek dat de situatie in Noorwegen nog slechter was. Een transferbus kwam vast te zitten in de sneeuw, een andere ging kapot. Ook het toestel van Transavia liep door de barre weersomstandigheden vertraging op. Er was op tijd vertrokken uit Amsterdam, maar in de buurt van de Zweedse luchthaven moest het vliegtuig rondjes vliegen in de hoop op iets betere omstandigheden. Vooraf online inchecken had gekund, maar de meeste reizigers kozen ervoor om dat op de regionale luchthaven te doen. Dat ging vlot, net als de securitycheck. Elektronica mocht in de rugzak blijven.

Luchthavendirecteur

Een woord van waardering is hier op zijn plaats voor de sympathieke luchthavendirecteur, meer een soort meewerkend voorman. Hij hield de passagiers keer op keer goed op de hoogte van de vertraging en verwachte vertrektijd. In de grote vertrekhal was plek genoeg om de tijd te doden en wat te eten en drinken of laatste inkopen te doen. Bovendien was er een prachtig uitzicht op de winter operations op het platform en de runway. Na de PH-HSK, de negen jaar oude Boeing 737-800 van Transavia die leeg uit Amsterdam aankwam, arriveerde ook een Boeing 737 MAX van TUI.

Terminal van Scandinavian Mountains Airport © Remco de Wit

Decoratief element in de terminal © Remco de Wit

Vertraging liep uiteindelijk op tot twee uur © Remco de Wit

Aankomst van de Boeing uit Schiphol © Remco de Wit

Noppen

Om 11.05 uur begon het boarden. Up in the Sky had stoel 1A toegewezen gekregen, helemaal links voorin aan het raam. Het zijn de bekende groene stoelen met noppen, die prima zitten. Het tafeltje zat opgeklapt in een vakje aan de zijkant van de stoel. Op het paneel voor de stoelen op de eerste rij was een bakje met de flight safety card, het Enjoy-magazine en een menukaart. Aan boord waren vier leden van de cabin crew, waaronder een cabin instructor.

Praatje

Ook in het vliegtuig moest nog een uur gewacht worden op de passagiers uit Noorwegen. De tijd werd stukgeslagen met een praatje met de purser. Op verzoek mocht een foto van de cockpit gemaakt worden. Uiteindelijk waren alle 73 passagiers aan boord. Ruim de helft daarvan zou in Groningen uitstappen. En toen nodigde de purser namens de gezagvoerder Up in the Sky uit om start en landing op de jump seat in de cockpit mee te maken. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Een gastvrije geste en bijzonder, gelet op de sneeuwstorm.

Professioneel

Het uitklappen van de jump seat is een taak van de cabin crew. Na even gestoeid te hebben met de veiligheidsgordel en na uitleg over het zuurstofmasker zit je first class met een goed zicht op beide vliegers, de instrumenten en de buitenwereld. Via de headset is alle communicatie te volgen. Het de-icing-proces begon om 12.05 uur. Het weer was nog steeds bar en boos. De captain en jonge vrouwelijke first officer werkten professioneel de checklists af en maakten calculaties waarbij rekening werd gehouden met de extreme omstandigheden: nauwelijks zicht door sneeuwval, gladde baan, crosswind, turbulentie, positieve en negatieve windshear. Er gaan geluiden op om vliegtuigen in de toekomst door één vlieger te laten besturen, met hulp vanaf de grond. Wie in moeilijke weersomstandigheden de workload ziet van beide vliegers en de noodzaak van twee paar ogen, vraagt zich af of dit wel zo’n goed idee is.

Sneeuwstorm

Om kwart over twaalf werden de motoren opgestart. Na een korte rit over de besneeuwde taxi- en startbaan ging het toestel om 12.24 uur in take off en klonk het ‘V1’ en ‘Rotate’. Uiteraard vloog de captain het eerste stuk van de vlucht handmatig. De Boeing boorde zich minutenlang door een dichte sneeuwstorm, waarbij crosswind zorgde voor veel druk op het roer. Ook de passagiers hadden wel in de gaten dat het geen routinematige start was, zo vertelden zij achteraf. De captain informeerde via de radio zijn TUI-collega over de lastige omstandigheden. Dat toestel vertrok niet veel later. Eenmaal boven de wolken en in de zon keerde de rust terug. De autopilot ging aan, de vliegers konden ontspannen en er was wat tijd voor plezierige small talk.

Prima beenruimte bij Transavia op de eerste rij © Remco de Wit

De-icing in full swing © Remco de Wit

Transavia’s copiloot vloog het laatste gedeelte © Remco de Wit

Boven de wolken schijnt de zon © Remco de Wit

Waddeneilanden

Na een kort verblijf in de cabine, waar tegen betaling eten en drinken werd uitgereikt aan de passagiers, mocht Up in the Sky ook de landing vanaf de jump seat meemaken. Het was zwaar bewolkt onderweg maar richting Duitsland kwamen steeds meer gaten in het wolkendek. De Duitse Waddeneilanden waren goed zichtbaar. Om 13:24 uur werd de daling ingezet. De copiloot nam de besturing over en voerde de landing uit op Eelde. Na een hartelijk afscheid van de crew volgden buiten de laatste foto’s van de kist. Het heeft toch wel wat, per trap het vliegtuig uit en lopend over het platform naar de terminal. De koffers kwamen al snel op de bagageband.

Once in a lifetime

Vertrekken vanaf of aankomen op Groningen Airport Eelde is een verademing vergeleken met Schiphol. De (loop)afstanden zijn kort, stress ontbreekt en er heerst een gemoedelijke sfeer. BBI-reizigers parkeren gratis en in no-time zit je op de A28. Duurzamer is om met het ov te gaan. De bus brengt je in een dik half uur inclusief overstap in De Punt naar het intercitystation in Groningen of Assen. Het was die zaterdagmiddag echter prima weer om nog even de benen te strekken. Dus lopend van de luchthaven langs de kop van de baan naar busstation De Punt. Waarop gehoopt werd, gebeurde. De Transavia-groene Boeing taxiede op hetzelfde moment richting de startbaan. Een brede armzwaai, een laatste groet aan de gastvrije en uiterst professionele crew. Als dank voor een once in a lifetime-ervaring. Sierlijk klom het toestel de lucht in op weg naar Schiphol. Om de laatste passagiers uit Scandinavië veilig thuis te brengen.

Met dank aan BBI Travel en Transavia voor de medewerking.