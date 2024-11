De strijd tegen Schiphol en KLM: een hetze | Opinie

De strijd tegen Schiphol en de KLM blijft maar doorgaan. Een dialoog is onmogelijk, voortdurende polarisatie, mede door de opruiende rol van enkele media. Een paar voorbeelden.

Op 8 september in Buitenhof een optreden bij Twan Huys van Khadija Arib. En dat werd echt gezellig. Geen enkele kritische vraag, alleen voorgeprogrammeerde vragen en antwoorden. ‘Wat dacht u toen u dat hoorde?’ Arib mocht inkoppen. ‘Wat vond u daarvan?’ Weer voor open doel. Waarom niet gevraagd naar de samenstelling van de MRS? Hieraan mogen toch geen omwonenden deelnemen die bij Schiphol betrokken zijn? En dat zijn er nogal wat. Een gemiste kans om tot een vruchtbare dialoog te komen. De MRS is daarmee geen representatieve vertegenwoordiging van de omwonenden geworden, ook al beweren zij anders. Wat zou mevrouw Arib daarop geantwoord hebben?

Mevrouw Arib, die in Amsterdam woont, verklaarde op een van de weinige plaatsen te wonen waar geen overlast is. Flauwekul. De enige wijk van Amsterdam waar regelmatig lawaai van vliegtuigen te horen is (en dat is iets anders dan er last van hebben), is Buitenveldert. Voor de rest gaan alle starts en landingen buiten Amsterdam om. De enige overlast is bij zware zuidwesterstorm, waarbij de nadering van Oostbaan 22 over het centrum van Amsterdam gaat.

En op aangeven van Twan Huys ook weer een opmerking over de hub-functie van Schiphol. Het is al tientallen keren uitgelegd waarom die noodzakelijk is voor het handhaven van het netwerk. Dus verloren tijd.

Dan op 15 oktober in EenVandaag een interview van Pieter Jan Hagens met wethouder Hester van Buren. Vooral geen kritische vragen. Maar wel weer de verschrikkelijke verhalen van al die Amsterdammers die niet meer kunnen slapen en ten einde raad zijn. Zoals hier boven gesteld: flauwekul. En dan klagen over de Buitenveldertbaan die in de zomer van 2025 voor onderhoud gesloten wordt. Dat is dan toch goed nieuws? Want dat is nou juist de enige baan die lawaai voor Amsterdam veroorzaakt. En het gebruiken van Oostbaan 22 zal maar weinig voorkomen. Om het nog wat te dramatiseren wordt een overvliegende 747 getoond, een vliegtuig dat nog nauwelijks wordt gebruikt. Dus: pure stemmingmakerij. Daar schieten we niet mee op.



Dan de Volkskrant. Ook altijd bereid mee te doen aan de hetze tegen Schiphol en de KLM. Ashwant Nandram herhaalt weer de mythe dat KLM 3,4 miljard overheidssteun heeft ontvangen. Onzin. Dit is net zo’n hardnekkige mythe als dat je van vaccinaties autistisch wordt. De KLM ontving een garantstelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard. Uiteindelijk heeft de KLM een lening van slechts 942 miljoen van de staat en een groep banken ontvangen en met een flinke rente terugbetaald.



Ik hou niet van de termen links en rechts, maar toch even in Volkskrant-taal: geen Domrechts, maar Valslinks.