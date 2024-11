Grote brand in 737 na landing | Video

Op de luchthaven van Sao Paulo Guarulhos (GRU) brak vrijdagnacht een grote brand uit aan boord van een 737-400F. Het ging om een toestel van de Braziliaanse maatschappij Total Linhas Aéreas.

Vlucht TTL5682 vertrok om 23:34 vanaf het Braziliaanse Vitória met als eindbestemming Sao Paulo. Terwijl het toestel dalende was, merkten de piloten brand op in het ruim en verklaarden een noodsituatie. De piloten vroegen om prioriteit en wilden een noodlanding inzetten. Ongeveer vijf minuten voor de werkelijke landing verloor de toren contact met het toestel alhoewel de transponder nog wel als gewoonlijk werkte, aldus avherald.com. De 737-400F, registratie PS-TLB, landde om 00:42 veilig op landingsbaan 28L. Daar stonden brandweerwagens klaar om het toestel op te vangen en de brand te blussen.

Twee minuten na de landing gaf de toren bevestiging aan de brandweer dat er brand was. De bluswagens waren snel van de partij en zetten het toestel vast om te voorkomen dat het verder zou rollen. De cockpit meldde aan de toren dat zij de motoren hadden uitgezet opdat de brandweer veilig te werk kon. Even later, via een ander toestel, kreeg de luchtverkeersleiding de bevestiging dat beide piloten de Total-737 veilig via een evacuatie-ladder hadden verlaten. Er waren geen andere passagiers aan boord en er raakte niemand gewond.

Flinke schade

Het is nog niet bekend hoe de brand uitbrak. De piloten waren ervan bewust dat zij een vlammenzee aan boord hadden waarna zij de noodsituatie uitriepen. De bluswagens zijn nog tot het ochtenddauw bezig geweest met het blussen van de 737. De landingsbaan bleef dicht tijdens het proces, de tweede baan op de luchthaven (10L/27R) werd na korte tijd weer vrijgegeven.