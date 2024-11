Italië tóch nog niet klaar met Lufthansa

Na de onderhandeling van Lufthansa over de aankoopprijs van een aandeel in ITA Airways, schortte de Italiaanse regering de gesprekken op. Nu blijkt dat de Italiaanse regering alsnog bereid is met Lufthansa rond de tafel te zitten.

Beide partijen zetten de gesprekken binnenkort voort. Volgens de krant Corriere Della Serra nodigt het Italiaanse ministerie van Economische Zaken Lufthansa-baas Carsten Spohr spoedig uit om uit de impasse te komen. Eerder deze week onderhandelde Lufthansa over de aankoopprijs en bood een lagere prijs dan eerder afgesproken. Het leidde tot hete hoofden in Italië waarna de deal van tafel werd geveegd. Volgens de afspraken zou Lufthansa een minderheidsbelang van 41 procent in ITA Airways verwerven voor €325 miljoen, terwijl de Italiaanse staat de meerderheid van de aandelen zou behouden. Echter, de twee kregen bonje toen Lufthansa een clausule probeerde in te roepen om de prijs aan te passen op basis van de huidige waarde van ITA Airways die in het vierde kwartaal traditioneel lager is. Op basis van deze berekening dacht Lufthansa €10 miljoen te kunnen besparen op de overeengekomen prijs.

‘Begin 2025 kunnen we starten’

Of de actie van de Italiaanse overheid tot ontzet leidde bij Lufthansa-CEO Carsten Spohr is onbekend. De topman deed geen uitspraak over de situatie. Enigszins teleurstellend zal het wel geweest zijn in Frankfurt aangezien alles klaarstond voor een overname in 2025. De Europese mededingingsautoriteit keurde de overeenkomst reeds in juli 2023 goed en Spohr zei eerder al tegen Corriere Della Serra vanaf 2025 te kunnen instappen bij ITA Airways. ‘We wachten het einde van het dit jaar af en begin 2025 kunnen we starten met onze gezamenlijke operaties, in lijn met onze prognoses.’

Beide partijen hebben tot 11 november om de benodigde documenten in te leveren in Brussel en daarmee het Italiaans-Duitse huwelijk te bevestigen. Toch schroomt de EU-mededingingsautoriteit niet flexibel te zijn en documenten enkele dagen later alsnog te accepteren. Mochten de gesprekken desondanks op niets uitlopen, dan begint ITA Airways weer van voor af aan.