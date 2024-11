Luchtmacht doet schepje bovenop eerdere bestelling

Defensie plaatste eerder al een grote bestelling bij Embraer om de vier Hercules C-130-toestellen te vervangen. De Nederlandse luchtmacht voegt er nu een extra machine aan toe.

Om te kunnen trainen met de vijf eerder bestelde Embraer C-390 Millennium militaire transportvliegtuigen schaft Defensie simulatoren aan. Het gaat om een pakket dat onder andere Embraer’s volledige vluchtsimulator bevat. Bovendien ontving de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall een order voor een vrachtruimsimulator. En daarnaast levert het Portugese Empordef Tecnologias de Informação een simulator die cockpitsituaties nabootst. De gehele deal is vanaf 2026 operationeel in het Air Mobility Training Centre, tegenover Vliegbasis Gilze-Rijen.

In de simulators trainen de bemanningen van de Embraer-toestellen optimaal voor onder andere dreigende operaties. Het gaat om situaties die normaal gesproken als té gevaarlijk worden beschouwd om na te bootsen. Die simulators dienen dan als ‘zesde vliegtuig’ waarmee piloten de gevaarlijke situaties alsnog kunnen oefenen. ‘Bovendien is het de bedoeling dat beide simulatoren op termijn kunnen samenwerken met andere simulatoren van Defensie. Zoals die voor de F-35 en de MQ-9’, legt projectleider Thijs van het Commando Materieel en IT uit.

Vervanging

De Nederlandse luchtmacht vliegt al jarenlang met vier Amerikaanse Lockheed C-130 Hercules-toestellen. Deze zijn inmiddels ruim veertig jaar oud en Defensie was opzoek naar een opvolger. Dat bleek de C-390 Millennium van Embraer te zijn. Met de vijf vliegtuigen die de oude vervangen, vergroot Defensie haar luchttransportcapaciteit. Daarvoor is volgens Defensie gekozen omdat de machines de afgelopen jaren steeds vaker nodig bleken vanwege ‘alle brandhaarden in de wereld’. Oostenrijk schaarde zich algauw achter de Nederlandse aankoop en in totaal bestelden beide landen negen toestellen. De eerste levering duurt nog wel even aangezien de onderhandelingen enigszins langzamer liepen dan verwacht.