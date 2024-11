Treinverkeer Schiphol gaat moeilijke periode tegemoet

De komende maand ervaart het treinverkeer rondom Schiphol meerdere ontregelingen. Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag. ProRail en NS adviseren de reisplanner in de gaten te houden.

Woensdagochtend 13 november ligt het verkeer rondom Schiphol eruit. Dat is het gevolg van een staking van de treinverkeersleiders van ProRail. Zij leggen tussen 06:00 en 09:00 het werk rondom Amsterdam neer om hun eis voor loonsverhoging kracht bij te zetten. De acties zijn gepland rondom verkeersleidingposten waarvandaan het treinverkeer centraal wordt aangestuurd. ProRail vindt de eisen van de actievoerders ‘niet realistisch’ en betreurt de acties. ‘De FNV-acties gaan ongemak opleveren voor reizigers. Dat betreuren we en hadden we graag voorkomen. Onze focus ligt nu op het zo goed mogelijk informeren over welke treinen wel en welke treinen niet rijden. Actuele reisinformatie vind je de dag voor de acties in de reisplanner.’

Het treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol ligt er niet helemaal uit. NS en ProRail zijn namelijk wettelijk ‘verplicht’ om tenminste één trein te laten rijden op het traject.’De verplichting komt voort uit veiligheidsoverwegingen: (internationale) reizigers lopen anders massaal vast op het station van Schiphol’, aldus een woordvoerder van de spoorbeheerder.

Veel werkzaamheden

Afgelopen weekend was het tevens raak. Het treinverkeer tussen Amsterdam Zuid en Schiphol lag eruit als gevolg van werkzaamheden aan het spoor. Ook andere trajecten ondervinden er hinder door. In de nabije toekomst komt dergelijk overlast vaker voor door meerdere geplande werkzaamheden rondom de luchthaven. Ook in het weekend van 29 november tot 1 december wordt er gewerkt aan het spoor waardoor de verbinding Amsterdam Zuid – Schiphol wederom eruit ligt en er op andere verbindingen slechts de helft van de treinen rijden. Tevens bevestigt NS meer ongeregeldheden tussen 16 november en 3 december. Gedurende die periode ondervinden trajecten tussen Schiphol en Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag en Utrecht verstoringen als gevolg van werkzaamheden. Onder de noemer ‘Groot Onderhoud Schiphol’ moderniseert ProRail het spoor en de tunnels rondom de luchthaven.