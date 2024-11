787 draait halfuur lang rondjes boven zee

Een Boeing 787-9 van de Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines steeg op vanaf de Romeinse luchthaven Fiumicino. Na een halfuur lang rondjes draaien, was het toestel terug bij af.

De 787-9, registratie B-1119, steeg zondagochtend om 09:10 op vanaf Rome Fiumicino. De Boeing had 249 passagiers en zestien bemanningsleden aan boord en bracht ze naar de Chinese stad Shenzhen. Althans, zo was de bedoeling. Volgens de Italiaanse kustwacht kwam de 787 kort na het opstijgen in botsing met een zwerm vogels wat leidde tot een brand in de rechtermotor. Op een video is te zien hoe de vlammen achter de motor uitkomen en er zijn knallen te horen. Daarop vroegen de piloten terug te keren naar de luchthaven. https://twitter.com/aviationbrk/status/1855578402436116855

De 787 zat echter vol met brandstof voor een vlucht die zo’n elf uur zou duren. Daarom was het toestel té zwaar om direct de landing in te zetten. De piloten kwamen vervolgens in een holding pattern terecht boven de Tyrreense zee, voor de kust bij Rome. Daar draaide vlucht HU438 een halfuur lang rondjes en dumpte het toestel brandstof. Uiteindelijk landde de machine 54 minuten na het opstijgen weer op het vliegveld bij Rome. Bij het incident raakte niemand gewond, met uitzondering van de getroffen vogel. Volgens gegevens van FlightRadar24 staat de 787 vooralsnog geparkeerd op de luchthaven. ©FlightRadar24

Dure incidenten

Aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen veroorzaken jaarlijks wereldwijd meer dan 1 miljard euro schade. Ook vinden er ieder jaar aanvaringen plaats waarbij de veiligheid van de passagiers duidelijk in het nauw komt, soms zelfs met fatale afloop. Af en toe zijn ook andere dieren de dupe, zoals een konijn, een hond of zélfs een vis.