Geen teamspirit aan boord van Saab 2000

Een Saab 2000 met aan boord het Basketbalteam Auburn Tigers keerde afgelopen vrijdagmiddag terug nadat spelers het met elkaar aan de stok kregen.

De Saab 2000, registratie N681PA, vertrok 14:50 uur vanaf Auburn Airport (Verenigde Staten) onderweg naar Houston. Daar stond het competitieduel met Houston Cougars te wachten, dat afgelopen zaterdag op de planning stond. Na take-off brak een ruzie tussen de teamgenoten uit.

De piloten namen contact op met de luchtverkeersleiding. Zij vroeg hen naar het dreigingsniveau waarop een van de vliegers antwoordde: ‘We hebben een stel basketballers die vechten’, blijkt uit audio die beluisterd is door WBRC. De cockpit was volgens de piloot veilig. ‘Het dreigingsniveau is voorlopig onder controle, we hebben net – we hebben politie op de grond, en we hadden twee spelers die fysiek met elkaar in gevecht raakten, kleren werden gescheurd. Het is een beetje gek.’ Uiteindelijk maakte de Saab 2000 een ongeplande landing op de luchthaven van herkomst.

Oorzaak onduidelijk

Wat zich precies aan boord heeft afgespeeld, is onduidelijk. Enerzijds doen verhalen de ronde dat er een woordenwisseling tussen drie spelers ontstond, ‘die op het punt stond te ontploffen’. Een andere bron weerspreekt dat en stelt dat spelers een fysieke confrontatie met elkaar opzochten. Het is evenmin duidelijk hoe de spelers alsnog, weliswaar met een ander vliegtuig, naar Houston zouden afreizen. De Saab 2000 vloog de volgende dag vanuit Auburn Airport naar Dallas Love Field Airport. Volgens de Houston Chronicle werd de wedstrijd zaterdagavond gewoon afgewerkt en won het team waar de ruzie uitbrak met 74-69.