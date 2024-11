Ondanks aanvallen blijft luchthaven Beiroet open

Op videobeelden op sociale media zijn luide knallen te horen en grote explosies te zien bij de luchthaven van Beiroet, Libanon. Toch gaan operaties als gewoonlijk door.

Woensdag kreeg Ben Gurion International Airport, Tel Aviv, bij daglicht te maken met verscheidene raketaanvallen. Diezelfde avond sloeg Israël terug en viel het land het gebied rondom de luchthaven van Beiroet aan. Na een waarschuwing aan de bewoners, vuurde Israël meerdere raketten af richting de wijken Ouzai, Haret Hreik, Hadath en Tahouitat al-Ghadir rondom het vliegveld. Israël viel ook andere doelen aan in andere delen van Libanon. Het Libanese staatspersbureau NNA meldde nieuwe aanvallen in het zuiden, in de buurt van de rivier de Litani. Israëlische grondtroepen zouden onder andere het vuur hebben geopend met machinegeweren in de omgeving van Nakura. Ook in andere dorpen waren er gevechten tussen soldaten en Hezbollah-strijders.

In de tussentijd gaan de operaties als gewoonlijk door, ook op het vliegveld, aldus de Libanese minister van Transport Ali Hamiyeh. Volgens l’Orient Le Jour kwamen tijdens de aanvallen grote brokstukken, stenen en verschillende raketscherven terecht op de landingsbanen. Die zijn inmiddels schoongeveegd en gecontroleerd op schade. De luchthaven ging als normaal open en werknemers waren de volgende ochtend als altijd aanwezig. Er gingen slechts een aantal lampen en ramen kapot als gevolg van de ontploffingen. https://twitter.com/TheNewsTrending/status/1854312218814521815

Een anonieme bron binnen de nationale luchtvaartmaatschappij Middle East Airlines zegt tegen l’Orient Le Jour dat de maatschappij vrijwel geen schade heeft geleden. ‘Slechts enkele ramen barstten uit hun kozijn door de ontploffingen in de panden van een onderhoudsbedrijf. De Israëlische aanval was bijzonder dichtbij de luchthaven.’ Wel zijn er onbevestigde beelden van een Middle East Airlines-Airbus A320 neo die naar verluidt wordt verplaatst vanaf het bedreigde Ouzai naar een veiligere plek op de luchthaven. ⚡️#BREAKING

Middle East Airlines is relocating its aircrafts from the threatened area in Ouzai to a safer area within the airport.#Iran #Israel #Hezbollah #Lebanon #Gaza #Palestine pic.twitter.com/aPkH8TnFrt— Resistance War News (@medymanno) November 7, 2024

Zowel KLM als Transavia vliegen niet meer naar het vliegveld van Beiroet vanwege de veiligheidsrisico's.