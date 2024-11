SKY Express voor het eerst van Athene naar Amsterdam

SKY Express landde zondagmiddag voor het eerst vanuit Athene op Schiphol. Up in the Sky was aanwezig bij de aankomst van de inaugurele vlucht van de Griekse luchtvaartmaatschappij.

In september werd aangekondigd dat SKY Express vanaf november vier keer per week tussen Schiphol en Athene zou gaan vliegen. Met deze nieuwe route betreedt de maatschappij de markt als concurrent van KLM, Transavia en Aegean Airlines. Naast de verbinding tussen Amsterdam en Athene biedt SKY Express haar Nederlandse reizigers toegang tot een netwerk van 33 binnenlandse bestemmingen in Griekenland, waaronder populaire eilanden als Mykonos, Karpathos en Kos. Dit is echter niet de eerste keer dat SKY Express op Schiphol actief is. Sinds 2021 voert de airline al seizoensvluchten uit naar Kreta en andere Griekse vakantiebestemmingen.

De inaugurele vlucht, vluchtnummer GQ790, vertrok rond 10:00 uur vanuit Athene met een Airbus A320neo, registratie SX-NIG. Het toestel arriveerde om 13:00 uur bij gate B23 en werd feestelijk verwelkomd. Voor de passagiers stond een houten tulp als aandenken klaar, en de bemanning werd verrast met SKY Express-chocoladeletters en een slagroomtaart. Een feestelijk onthaal op Schiphol © Aimée Kniese © Aimée Kniese